Non solo Nutella: ecco 4 alternative sane alla crema di nocciola più amata

La Nutella non è l'unica crema di nocciola in commercio. Ci sono alternative bio che vale la pena assaggiare.

Uno degli alimenti più apprezzati da grandi e piccini è la Nutella. Si tratta della crema spalmabile a base di cacao, nocciole, zucchero, latte e olio di palma distribuita dal marchio Ferrero. In tutto il mondo, in media, vengono prodotti circa 365mila vasetti. L'inconfondibile gusto gianduia è dovuto alla presenza della nocciola. In aggiunta, è stata istituita anche la Giornata mondiale della Nutella che cade ogni 5 febbraio. Ideale per fare colazione o merenda, dà la giusta carica per affrontare la giornata, per non parlare del gusto sopraffino. Ma esistono ottime alternative bio in commercio che sono altrettanto buone e consentono di avere lo stesso apporto di gusto ed energia. Scopriamo insieme quali sono le alternative sane alla Nutella, senza rinunciare a un gusto delizioso.

Cosa usare al posto della Nutella: ecco le alternative sane

La Nutella ha alle spalle una lunga storia di successo, che, tuttavia, non è priva di polemiche. C'è chi evidenzia il problema della deforestazione, in particolare per quanto riguarda la produzione di olio di palma contenuta nel prodotto.

Inoltre, è bene precisare che la Nutella non è adatta a tutti. L'alto contenuto di zuccheri la rende poco idonea a chi ha problemi di insulino-resistenza e chi ha diabete. Non solo: chi vuole condurre uno stile di vita sano è meglio che non esageri con i cucchiai di Nutella. Eccedere con il consumo della celebre crema spalmabile, infatti, è controproducente per chiunque voglia seguire un'alimentazione sana ed equilibrata. In aggiunta, costituisce un problema per chi è intollerante al lattosio e al glutine.

Una delle alternative più comuni alla Nutella è una crema spalmabile fai da te. Occorrono nocciole, cacao e latte vegetale. Si frulla il tutto e il risultato è una crema fatta in casa da leccarsi i baffi, sana e nutriente. Ma non è l'unica soluzione.

Come sostituire la Nutella nei dolci?

Quando si vuole preparare un dolce, la Nutella rappresenta uno dei modi più semplici per farcire i nostri impasti. Non solo: esistono valide alternative biologiche, le quali hanno un occhio di riguardo per la sostenibilità e la la scelta di materie prime. In particolare: