Novità in casa Ferrero, depositato il nuovo marchio Nutella Vegan: ecco di cosa si tratta

Novità in casa Ferrero, la crema alla nocciola più amata del mondo arriva nella nuova versione Nutella Vegan: ecco di cosa si tratta.

Novità in casa Ferrero, la crema spalmabile più amata e famosa del globo arriva in versione 100% vegetale.

Dal 1 dicembre 2023, il nuovo marchio è stato depositato ed è sotto esame presso l’ufficio italiano brevetti (Uibm) del Ministero del Made in Italy.

La crema di nocciole più famosa al mondo del marchio Ferrero, nata in Piemonte nel 1964, ha evidenziato la volontà di creare un prodotto che sia senza latte.

La presenza dell’ingrediente rende la crema un prodotto non adatto per chi opta per un’alimentazione vegana.

Sicuramente conoscendo la mission della Ferrero la nuova Nutella Vegan non perderà le sue caratteristiche distintive.

La nuova crema spalmabile presterà particolare attenzione agli ingredienti utilizzati ma anche ai valori nutrizionali.

Scopriamo insieme allora tutto quello che c’è da sapere sulla nuova versione della crema spalmabile più famosa al mondo.

Novità in casa Ferrero, depositato il nuovo marchio Nutella Vegan

La Nutella è certamente uno dei prodotti italiani più amati del pianeta. Da circa sessant’anni viene consumata da grandi e piccini che la adorano e la apprezzano, per la sua dolcezza.

Si tratta di uno dei prodotti più imitati in assoluto del made in Italy ma che nessuno riesce a copiare: pare che tra gli ingrediente ce ne sia uno segreto che la rende inimitabile.

Dal 1 dicembre 2023, Ferrero ha depositato presso l’ufficio brevetti Italiano il nuovo marchio “Nutella Plant Based”. Ad oggi l’ufficio del ministero del Made in Italy non ha fornito indicazioni circa la composizione del nuovo prodotto, anche perché tale ufficio si occupa soltanto di marchi e nomi.

La nuova versione della crema spalmabile sarà plant based e risponderà alle nuove esigenze sempre più insistenti del mercato.

Con la nuova crema l’azienda Ferrero si rivolgerà al segmento di mercato dei clienti che seguono una dieta vegetale per motivi personali, etici ma anche ambientali.

Gli ingredienti della Nutella del marchio Ferrero sono: zucchero (56%), olio di palma (19%), nocciole (13%), cacao magro (7,4%), latte scremato in polvere (6,6%), siero di latte in polvere, emulsionanti: lecitine (soia), vanillina.

Si presume che la nuova versione sarà senza latte in polvere o sarà sostituito inoltre è molto probabile che non ci saranno zuccheri raffinati e grassi idrogenati.

Nulla si sa comunque alla data di commercializzazione ufficiale della nuova Nutella e nè tanto meno i costi.

L’unica cosa certa è che il primo dicembre 2023 la multinazionale Italiana ha depositato il nuovo marchio “Nutella plant based”.

Attualmente il marchio è in fase di esame e analisi ed è molto probabile che la nuova versione italiana arriverà nei supermercati italiani nel 2024.

Soltanto allora conosceremo costi, ingredienti e le varie versioni del prodotto. Va detto che attualmente sul mercato esistono creme alla nocciola vegane come la “Nocciolata Rigoni senza latte” oppure la “Crema” Valsoia, o la crema della marca Riso Scotti.

Da chi sarà acquistata?

Lo abbiamo detto, ancora non si sa quando la nuova versione della Nutella verrà immessa sul mercato ma si tratterà senza dubbio di una versione adatta a chi segue un’alimentazione vegana anche se c’è un altro problema legato all’olio di palma.

Oltre al latte questo grasso saturo non va giù a moltissimi vegani che sono molto attenti alla sostenibilità di quello che acquistano.

Infatti l’olio di palma è ottenuto dai frutti della palma da olio, una coltivazione intensiva che è stata uno dei vettori della deforestazione di Malesia e l’Indonesia con conseguenze abbastanza gravi soprattutto sulle popolazioni di orangutan.