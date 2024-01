Questo alimento segreto è spezzafame e bruciagrassi: provalo ogni giorno a colazione

C’è poco da resistere: in inverno si è naturalmente portati a mangiare di più, per via del freddo e delle lunghe ore trascorse in casa, sicuramente in misura maggiore rispetto al periodo estivo.

Fin dal mattino dunque, è bene trovare alimenti spezza fame e bruciagrassi, in grado di tenere sotto controllo le calorie ingerite durante la giornata.

Ebbene, scopriamo tutti i benefici della cannella a colazione.

Cannella a colazione: benefici

Iniziare al mattino con il consumo di cannella permette di iniziare la giornata con il piede giusto, dal momento che rappresenta un ottimo spezzafame, dalle benefiche proprietà bruciagrassi.

La cannella è molto apprezzata per via del suo sapore dolce ma i vantaggi che derivano dal suo utilizzo vanno ben oltre. Si tratta infatti di una spezia alleata della salute, che aiuta a mantenere sotto controllo il livello di glicemia ed è ricca di antiossidanti.

Molto apprezzata anche nel controllo del colesterolo, grazie alla cannella è possibile ottenere nel nostro organismo un effetto brucia grassi, per via del fatto che evita l’assimilazione completa degli zuccheri, da parte dell’intestino, pertanto è indicato all'interno di regimi dimagranti, per favorire la perdita di peso.

Ma i benefici nell’usare la cannella non si esauriscono qui.

Grazie a questa spezia infatti è possibile:

• beneficiare della sua funzione antibatterica e antisettica

• supportare il sistema immunitario

• migliorare la circolazione e quindi riscaldare il corpo

• evitare l'assimilazione completa degli zuccheri nell'intestino

• supportare l'assorbimento del calcio abbassare il colesterolo ridurre l'ipertensione.

Come consumare la cannella al mattino

La cannella si consuma preferibilmente in abbinamento ad alimenti dolci, dal momento che è in grado di abbassarne l’indice glicemico e ridurre la quantità di zuccheri assimilata dall’intestino.

A colazione, ad esempio, è perfetta da spolverizzare su fettine di mela fresca o cotta.

La migliore qualità di cannella è quella di Ceylon, tra l’altro senza controindicazioni per quanto concerne le quantità da assumere giornalmente.

Solitamente la versione in polvere è la più utilizzata ma si può scegliere anche di bere un infuso a base di questa spezia o addirittura ricorrere a integratori alimentari.

Ecco qual è un'altra spezia bruciagrassi e dai benefici miracolosi.

Come usare la cannella a colazione: ricette

La cannella si presta alla preparazione sia di piatti dolci che salati, in particolar modo per la colazione, così da iniziare la giornata nel modo migliore.

Ecco alcune gustose idee per la colazione:

• pane con marmellata o burro d’arachidi e cannella

• yogurt greco con frutti di bosco e granola

• spolverizzata sul porridge, all’incirca un mezzo cucchiaino da té

• biscotti o dolci fatti in casa con la cannella

• ricotta e cannella

• avena e cannella.

Tutti coloro che hanno la fortuna di avere più tempo a disposizione ai fornelli, possono anche cimentarsi in qualche preparazione più elaborata.

Tra le migliori ricette con la cannella a colazione troviamo:

• frittelle di mele

• french toast

• fagottini di pasta sfoglia alla mela

• torta allo yogurt e mele

• strudel con pere e cioccolato

• ananas alla piastra con miele e cannella

• crepes.

Per chi invece predilige le tisane o gli infusi, la cannella rappresenta un vero toccasana se messa in un bicchiere di acqua calda insieme al succo di un limone. In questo caso, è preferibile far bollire una stecca di cannella per 10 minuti e poi toglierla.

In alternativa al limone, si può aggiungere un cucchiaino di miele.

L’abbinamento antinfiammatorio perfetto vede invece, insieme alla cannella, la presenza di curcuma o zenzero.

Forse non tutti ci pensano ma la cannella è un ottimo sostituto dello zucchero.

Quindi si può aggiungere anche al caffè e ovviamente al cappuccino.

Quanta cannella al giorno si può mangiare in polvere

Non ci sono specifiche controindicazioni al consumo, anche giornaliero, di cannella. L’importante, come già abbiamo avuto modo di accennare, è che si tratti della cannella di Ceylon, mentre quella Cassia va assunta solo in maniera periodica e in piccole dosi.

In linea di massima, la quantità ideale di cannella da consumare ogni giorno è di circa 2-3 grammi al giorno, l’equivalente di metà cucchiaino.

Solo chi esagera nelle dosi allora può andare incontro a tachicardia o disturbi a livello gastrointestinale. Chi soffre ad esempio di disturbi di questo genere può comunque trarre beneficio dall’utilizzo di questa spezia in cucina, magari non consumandola giornalmente ma integrandola in maniera periodica nelle proprie colazioni.

Ecco cosa mangiare a colazione per aiutare il metabolismo.