Il gigante del fast food sfida Starbucks: la crisi è vicina? Ecco cos'è CosMc’s

Il gigante del fast food, ossia McDonald’s, è intenzionato a mettere i bastoni tra le ruote a Starbacks. Almeno questa è la prima cosa che viene in mente nell'apprendere della nuova sfida commerciale. Si chiama CosMc’s: vediamo cos'è.

Il gigante del fast food sfida Starbucks: ecco cos'è CosMc’s

Con il lancio di un sito web dedicato, McDonald’s ha annunciato l'arrivo di CosMc’s. Il gigante del fast food, dopo aver esteso il commercio con i McCafe, ha pensato di fare un passo in più. Nasce proprio da questa idea la nuova creatura, che propone un servizio di ristorazione concentrato sulle bevande calde, specialmente a base di caffeina, e snack.

E' normale, quindi, paragonare CosMc’s a Starbucks. Quest'ultimo, al momento, è leader indiscusso del settore, ma non si esclude una battuta d'arresto con la discesa in campo di McDonald’s. Entro il 17 dicembre, il primo punto vendita della nuova creatura dovrebbe aprire i battenti a Bolingbrook, Illinois, vicino al quartier generale di Mr D. Nel corso del 2024, poi, è prevista l'apertura di altri dieci locali in Texas.

In base all'andamento degli affari, McDonald’s valuterà se far diventare CosMc’s una catena globale, così come avvenuto con McCafe. La domanda, però, sorge spontanea: i due locali destinati al servizio di caffetteria non si somigliano un po' troppo? Secondo i vertici del fast food no, visto che la nuova creatura sarà ancora più verticale.

CosMc’s: la nuova sfida di McDonald’s arriverà anche in Italia?

CosMc's si chiama così grazie ad una mascotte di McDonaldland. Si tratta di un alieno proveniente dallo spazio, apparso negli spot pubblicitari del fast food tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Al momento, le mire espansionistiche di McDonald’s sono piuttosto ristrette, per cui è ancora troppo presto per pensare ad un'espansione in Italia.

Questo, ovviamente, vale solo per il servizio caffetteria. Per quanto riguarda la ristorazione, invece, nei prossimi anni nasceranno tanti altri punti vendita. Si stimano 900 nuovi locali negli Stati Uniti, 1.900 nei mercati internazionali dove gestisce i propri ristoranti e 7.000 nei mercati internazionali con licenza. Più della metà dei 7mila apriranno i battenti in Cina, il secondo mercato più grande per il gruppo.