Nessun errore: da Lidl il robot da cucina è in regalo! Ecco come usufruire dell’iniziativa

Per tutti coloro che stanno valutando di acquistare un nuovo robot da cucina, c'è sicuramente una grande opportunità da non perdere offerta da Lidl.

Si tratta dell’iniziativa in corso di Lidl attraverso il quale è possibile ottenere il rimborso al 100% del robot da cucina Monsieur Cuisine smart. In questo modo, si potrà acquistare un robot da cucina nuovo e super innovativo, praticamente senza doverlo pagare.

Vediamo, quindi, in questo articolo, quali sono le caratteristiche del nuovo robot da cucina di Lidl, Monsieur Cuisine smart, e come poter accedere al rimborso completo dell’acquisto del nuovo Monsieur Cuisine smart.

Monsieur Cuisine smart: le caratteristiche del robot Lidl

Sicuramente tra i robot da cucina più acquistati negli ultimi anni, c’è anche quello messo in vendita dalla nota catena Lidl. ∅Stiamo parlando del Monsieur Cuisine smart.

Si tratta di un innovativo robot da cucina dotato di uno schermo touch da 8 pollici a colori di alta qualità, programmi automatici, cottura video-guidata e controlli vocali con Google Assistant.

Tra gli accessori messi a disposizione con l’acquisto del nuovo Monsieur Cuisine smart della Lidl, vi sono anche il coperchio, vassoio e recipiente per la cottura a vapore.

Questi accessori in dotazione rendono lo strumento particolarmente versatile per preparare piatti deliziosi in modo pratico ed efficiente.

Il rimborso del 100% sull'acquisto di Monsieur Cuisine Lidl

La nuova iniziativa promozionale lanciata pochi giorni fa da Lidl offre ai clienti la possibilità di ricevere il rimborso del 100% sull'acquisto del Monsieur Cuisine smart.

Ogni cliente avrà diritto al rimborso di un solo robot per scontrino, con la possibilità di presentare più scontrini per cliente.

A questo proposito, l'iniziativa Lidl per poter ottenere il rimborso del 100% sull’acquisto del nuovo robot da cucina è valida dal 5 all'11 febbraio 2024 e è riservata ai clienti registrati sull'app Lidl Plus.

Per accedere all'iniziativa, è necessario acquistare il Monsieur Cuisine smart presso Lidl e scannerizzare la propria carta Lidl Plus in cassa al momento dell'acquisto. Ogni mese, a partire da aprile, verrà caricato un buono sconto da 40€ sull'app Lidl Plus, utilizzabile solo per spese superiori a 40€.

Ogni buono sconto sarà valido per un mese e non sarà cumulabile con altre promozioni.

Va detto tuttavia, che non tutti potranno usufruire dell’iniziativa per il rimborso dell’acquisto di Monsieur Cuisine della Lidl. Questo perché l’offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Attualmente sono disponibili 77.844 pezzi del Monsieur Cuisine smart.

Cosa fare per ottenere il rimborso dell’acquisto del Monsieur Cuisine Lidl

Sono davvero in tantissimi che desiderano quindi usufruire dell’offerta Lidl per poter accedere al rimborso pari al 100% sull’acquisto del Monsieur Cuisine Lidl.

A questo proposito, basta seguire una procedura davvero semplicissima. Il primo passaggio da fare è quello di recarsi preso uno dei punti vendita Lidl, al fine di acquistare un nuovo robot da cucina Monsieur Cuisine smart.

Al momento del pagamento in cassa, non bisognerà fare altro che scagionare la Lidl Plus in cassa.

Ricordiamo che c’è poco tempo a disposizione per poter effettivamente accedere all’offerta Lidl con cui ottenere il Monsieur Cuisine smart gratis. Infatti, l’iniziativa partita oggi, lunedì 5 febbraio, termina nella giornata di domenica 11 febbraio.

Per poter a tutti gli effetti fruire del rimborso al 100% dell’importo del Monsieur Cuisine smart, si riceveranno dei buoni sconto con scadenza mensile. Si tratta di buoni sconto che potranno essere spesi per tutti il mese solare di riferimento.

A questo proposito, queste le date in cui sarà possibile fruire del rimborso del robot da cucina Lidl, attraverso la modalità del buono sconto pari a 40 euro ciascuno:

• 1° buono: dal 1 aprile 2024 al 30 aprile 2024;

• 2° buono: dal 1 maggio 2024 al 31 maggio 2024;

• 3° buono: dal 1 giugno 2024 al 30 giugno 2024;

• 4° buono: dal 1 luglio 2024 al 31 luglio 2024;

• 5° buono: dal 1 agosto 2024 al 31 agosto 2024;

• 6° buono: dal 1 settembre 2024 al 30 settembre 2024;

• 7° buono: dal 1 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;

• 8° buono: dal 1 novembre 2024 al 30 novembre 2024;

• 9° buono: dal 1 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024;

• 10° buono: dal 1 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

Questo, quindi, sono tutte le date da ricordare dopo aver effettuato l’acquisto del robot da cucina Lidl, al fine di non perdere nessuno dei rimborsi mensili dell’iniziativa per poter così ottenere il Monsieur Cuisine smart senza pagare.

