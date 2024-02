Come usare il microonde: ecco 5 trucchi che non conosci, per sfruttarlo al meglio

Conosci tutti i trucchi per sfruttare il tuo microonde di casa? Ecco tutto quello che devi sapere per usarlo al meglio.

Il microonde rappresenta certamente uno degli elettrodomestici più versatili e, proprio per questo motivo, più utilizzata in cucina, ma pochi conoscono alcuni trucchi e piccoli “segreti” che possono renderlo ancora più utile, sfruttando al massimo tutte le sue funzionalità.

In questo articolo, quindi, vediamo alcuni piccoli trucchi che potresti imparare per sfruttare al massimo il potenziale del microonde della tua cucina.

Aglio e cipolla: come usarli con il microonde

Sicuramente tra i vantaggi del microonde c’è quello di poterlo sfruttare per pulire al meglio e in modo decisamente più semplice la cipolla.

A questo proposito, uno dei problemi più comuni in cucina quando si taglia la cipolla è quello della lacrimazione nel momento in cui si affetta.

Basta però conoscere questo piccolo trucco per evitare che l’effetto lacrime quando si taglia la cipolla. L’unica cosa da fare è mettere la cipolla all’interno del microonde, soltanto per qualche secondo.

Come sfruttare invece l’aglio? In questo caso, l’aglio può rivelarsi davvero utile per la pulizia del microonde di casa.

Infatti, mettendo una testa d'aglio intera all'interno e avviandolo per qualche secondo, l’aglio emetterà vapori che ammorbidiranno lo sporco, facilitando la pulizia del microonde.

Cucinare in modo veloce i contorni

Tra i modi per sfruttare il microonde in cucina, c’è sicuramente quello di preparare dei contorni veloci proprio grazie a questo apparecchio.

A questo proposito, basta scegliere la verdura che si intende preparare, pulirle con attenzione e tagliarle. Dopo il taglio della verdura, è necessario condirla con sale, olio, pepe e origano, così da procedere poi alla cottura nel microonde.

Ad esempio, tra le verdure che potresti cuocere con il microonde ci sono le carote. Basteranno pochi minuti, circa 5-6, per ottenere delle gustosissime chips di carote, grazie al microonde.

Sciogliere il cioccolato e il burro con il microonde

Passiamo agli altri due consigli su come usare al meglio il microonde. Tra i trucchi per sfruttare questo apparecchio, c’è sicuramente quello di usarlo anche per sciogliere il burro senza il rischio di bruciarlo.

Basterà impostare i minuti di cottura del burro all’interno del microonde tenendo conto della quantità di burro che si intende sciogliere, e in pochi minuti sarà pronto il burro, senza bruciature.

Lo stesso trucco può essere utilizzato anche per realizzare il cioccolato fuso, ad esempio per preparare un dolce. Invece di procedere con la preparazione del cioccolato fuso con il metodo tradizionale, basta mettere per qualche minuto il cioccolato in microonde e sarà pronto.

A questo proposito, il consiglio è quello di girare spesso il cioccolato all’interno della ciotola, per evitare che si bruci il fondo.

Uovo in camicia con il microonde

Spesso si crede che per realizzare un uovo in camicia sia necessario essere esperti di cucina. In realtà con questo piccolo trucco potrai utilizzare il microonde di casa per preparare un perfetto uovo in camicia.

Cosa fare? Semplicemente riempire un bicchiere d’acqua. Successivamente è necessario rompere dentro al bicchiere pieno un uovo.

Basterà aspettare davvero soltanto un minuto di cottura nel microonde e avrai ottenuto un uovo in camicia da vero chef.

