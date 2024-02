Brandacujun: storia, origini e come si prepara. Tutto su questo piatto ligure

Per gli appassionati di cucina, avranno sicuramente già sentito parlare, almeno una volta, di un piatto tipico di una Regione italiana, il Brandacujun.

Ma di cosa si tratta? Il Brandacujun rappresenta certamente uno dei piatti più iconici della cucina tradizionale italiana, un tesoro culinario che porta con sé secoli di storia e tradizione.

In questo articolo, dunque, andiamo a vedere le origini di questo piatto affascinante, nonché la ricetta e il procedimento da seguire per realizzare il Brandacujun.

Brandacujun: le origini e la storia

Il Brandacujun ha radici profonde nella cultura gastronomica italiana. Infatti, la sua storia risale alle antiche tradizioni marinare dei pescatori liguri.

La particolare parola "Brandacujun" deriva probabilmente dal dialetto ligure, dove "brandare" significa schiacciare, oscillare.

Il piatto era originariamente preparato dai marinai durante le lunghe traversate in mare, utilizzando ingredienti semplici e conservati.

La storia del Brandacujun è legata al baccalà, il protagonista indiscusso di questa ricetta. Il baccalà, o merluzzo essiccato e salato, rappresentava infatti un alimento essenziale per i marinai, poiché poteva essere conservato per lunghi periodi senza la necessità di una refrigerazione.

Una volta sbarcati, i pescatori liguri preparavano il baccalà ammorbidendolo in acqua e successivamente schiacciandolo fino ad ottenere una consistenza morbida e cremosa.

Proprio per questo motivo, la ricetta del Brandacujun viene realizzata con ingredienti molto semplici e soprattutto facilmente reperibili, come appunto lo stoccafisso e le patate.

Come si prepara il Brandacujun

La preparazione del Brandacujun è basata su un processo relativamente semplice.

Innanzitutto, cominciamo con gli ingredienti e le materie prime necessarie per realizzare al meglio il Brandacujun, seguendo la ricetta tradizionale. Come previsto dalla ricetta, gli ingredienti per il Brandacujun sono i seguenti:

• baccalà essiccato e salato;

• patate;

• olio extravergine d’oliva;

• aglio (a piacere);

• prezzemolo fresco;

• sale e pepe;

• olive taggiasche denocciolate.

Come si prepara, quindi, il Brandacujun? Innanzitutto, la prima cosa fare è quella di sbucciare le patate e lessarle in acqua salata. Insieme alle patate, mettere in pentola anche lo stoccafisso tagliato a pezzi.

Bisognerà poi attende per almeno un’ora, finché le patate non saranno morbide.

Una volta terminata la cottura del Brandacujun, è arrivato il momento di scolare le patate e lo stoccafisso. Per quest’ultimo sarà necessario andare ad eliminare le lische e le pinne del pesce.

Per chi desidera aggiungere l’aglio, tagliare l’aglio a spicchi, togliendo l’anima interna. Successivamente, bisogna lavorare e tritare finemente il prezzemolo, unendolo all’aglio.

È arrivato poi il momento di mettere nuovamente le patate e lo stoccafisso all’interno della pentola, aggiungendo il trito di prezzemolo e di aglio, un bicchiere di olio extravergine di oliva e accendere il fuoco, per amalgamare il tutto.

Una volta terminata la cottura, bisogna poi proseguire a girare gli ingredienti così da ottenere una crema densa ed emulsionata. Infine, insaporire il tutto con sale e pepe nero.

Prima di servire il Brandacujun - a temperatura ambiente oppure tiepido - si accompagna la crema con crostini di pane tostato e olive taggiasche.

