Non solo il Festival: ecco cos'è "Pizza Geolier", la pizzeria del rapper aperta a Sanremo

Il rapper napoletano Geolier ha avviato un progetto gastronomico temporaneo a Sanremo, in occasione della sua prima avventura sul palco dell'Ariston. Ecco in cosa consiste (e come funziona) l'iniziativa.

Non solo musica al Festival di Sanremo: alla settantaquattresima edizione della kermesse, un cantante in gara ha stupito tutti. Si tratta di Geolier, rapper napoletano per la prima volta in gara tra i Big del Festival. Il cantante ha aperto una pizzeria pop up creativa, che rimarrà attiva per tutta la settimana sanremese, allietando i palati di turisti e cantanti (compresi quelli più esigenti). Scopriamo cos'è Pizza Geolier e cosa offre.

Pizza Geolier, ecco cos'è e come funziona la pizzeria pop up creativa del rapper napoletano

In occasione della settimana di Sanremo, la più attesa dagli italiani e non solo, apre "Pizza Geolier", una pizzeria pop up creativa installata dal rapper napoletano per la prima volta in gara al Festival della Canzone Italiana.

La pizzeria resterà aperta esclusivamente durante la settimana in cui si terrà il Festival, offrendo un menù di pizze creative. Sarà presente fisicamente un locale "temporary" a Sanremo, ma le stesse pizze potranno essere ordinate anche a Napoli, Roma e Milano sulla piattaforma Deliveroo.

Oltre alla pizza, potranno essere gustati degli ottimi fritti della tradizione partenopea. Le pizze presenti nel menù sono dedicate alla carriera di Geolier e alla sua città natale, Napoli.

I nomi delle pizze, infatti, non sono casuali, anzi... I fan lo avranno già notato: ogni pizza è un chiaro riferimento al rapper, alla sua discografia e alle sue radici. Eccone alcune:

• pizza Geolier, con salsiccia, provola e crema di zucca

• pizza "I P' ME, TU P' TE" con salsiccia e friarielli, tipico richiamo alla tradizione napoletana

• pizza "il coraggio dei bambini", con wurstel e patatine

• pizza margherita con l'aggiunta di pomodorino giallo

• pizza "Secondigliano", una marinara

• pizza "Maradona", con provola e zucchine ma senza pomodoro

Il progetto è appena partito e non si sa quali risultati otterrà, ma conferma l'attenzione dei grandi eventi verso il cibo, considerato un grande attrattore. D'altronde si sa che ogni occasione è buona per condividere una pizza in compagnia.

Qual è il vero nome di Geolier?

Il vero nome di Geolier è Emanuele Palumbo. Il classe 2000 si appassiona alla musica fin da piccolo, pubblicando la sua prima canzone a soli 12 anni.

Il suo nome d'arte, in particolare, deriva dalla parola francese "geolier", che in italiano significa "secondino". Proprio quest'ultimo termine viene utilizzato per designare gli abitanti di Secondigliano, quartiere dove è nato e cresciuto.

Quanto costa una serata di Geolier?

Il prezzo di un concerto di Geolier varia sulla base di numerosi fattori:

• location

• capacità della venue

• popolarità dell'artista

• costi di produzione

In particolare, assistere ad una serata di Geolier in un piccolo locale comporta un costo compreso tra i 20 e i 50 euro. Invece, un concerto all'interno di un'arena o di uno stadio può arrivare fino a 150 euro.

Quanti dischi d'oro ha Geolier?

Geolier è uno dei fenomeni musicali italiani più in voga degli ultimi anni. Forte delle sue radici partenopee, che trasferisce all'interno delle sue canzoni, in pochi anni è diventato un punto di riferimento per la musica urban italiana.

Inoltre, in poco tempo è riuscito a ottenere 21 dischi d'oro e 45 dischi di platino, superando 1,5 miliardi di streaming.