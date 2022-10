Vi sarà capitato almeno una volta di tornare a casa stremati, dopo una lunga giornata di lavoro o studio e non sapere davvero che cosa cucinare per cena; o ancora vi siete dimenticati di passare a fare la spesa o magari siete così stanchi che, nonostante il frigo sia pieno, non avete proprio voglia di cucinare ed accendere i fornelli.

In tutti i questi casi c’è una soluzione: avere in freezer una pizza surgelata, anzi, la migliore pizza surgelata sul mercato. Altroconsumo ha aggiornato la sua classifica delle migliori disponibili sul mercato, per qualità, prezzo e calorie. Ecco quelle che tutti dovremmo avere nel nostro congelatore!

Le 10 migliori pizze surgelate, la nuova classifica

Altroconsumo, l'associazione per la tutela e difesa dei consumatori più diffusa in Italia, ha redatto la classifica delle 10 migliori pizze surgelate mettendo a confronto 14 marche. Sappiamo tutti che la pizza è uno dei cavalli di battaglia della tradizione gastronomica italiana e, un vero napoletano, solo a sentire pizza "surgelata", si sente offeso nel proprio orgoglio.

Beh, a difesa proprio dell’importanza della pizza per la cultura italiana, Altroconsumo ha condotto un'analisi dettagliata sulle pizze surgelate in modo da individuare quali tra queste meritano di essere chiamate pizze! Ecco la classifica completa:

1. Esselunga Pizza Margherita, 69 punti ( 6,39 € a confezione)

2. a pari merito al 2 posto con 65 punti: Tre Mulini (Eurospin) Maxi Margherita (3,49 € a confezione) A Pizza Margherita (4,30 € a confezione) Bofrost Pizza Margherita Verace (9,95 € a confezione)

3. Carrefour Pizza Margherita – 62 punti (3,79 € a confezione)

4. Conad Margherita due pizze cotte in forno a legna – 61 punti (2,99 € a confezione)

5. Artepizza Pizza Margherita Bio, 60 punti (5,65 € a confezione)

6. Italpizza 26×38 Margherita, 59 punti (5,65 € a confezione)

7. Cameo Pizza Regina Classica Margherita, 57 punti (5,29 € a confezione)

8. Pam 3 pizze Margherita, 54 punti (5,99 € a confezione)

9. a pari merito al 9 posto con 51 punti: Mamamia Pizza Margherita (1,99 € a confezione) Roncadin Extra Voglia Extrasottile Margherita (4,59 € a confezione)

10. a pari merito al decimo posto con 48 punti: Cameo Pizza Regina Extra Grande (5,15 € a confezione) Buitoni Bella Napoli La classica pizza Margherita (5,79 € a confezione)

Solo tre però superano la prova dell'assaggio, scopriamo perché.

Pizze surgelate, delle 10 migliori solo 3 superano la prova dell’assaggio

Tra tutte le pizze prese in esame solamente 3 superano la prova dell’assaggio: Esselunga Pizza Margherita, A Pizza Margherita e Bofrost Pizza Margherita Verace. Queste tre pizze hanno stupito i giudici per il loro odore, sapore e consistenza. Non da meno il prezzo, sappiamo infatti che questo prodotto è tanto apprezzato anche perché economico e gustoso (non mancano però le pizze costosissime considerate "di lusso", come quella di Briatore).

I giudici-assaggiatori hanno assegnato ai tre prodotti il massimo dei punti tenendo conto di 3 criteri ben precisi:

scelta dei prodotti, quindi la qualità delle materie prime: impasto, pomodoro, mozzarella e così via

l’assaggio, quindi il sapore rispetto alla pizza tradizionale al forno a legna

la catena del freddo, cioè la sicurezza del processo di produzione e conservazione

Con questi dati è ora possibile essere certi di comprare la migliore pizza sul mercato, parliamo ovviamente di quelle da tenere dal freezer e tirare fuori per "salvare” una cena che altrimenti andrebbe a digiuno, da gustare da soli davanti ad una serie tv o con gli amici con un boccale di birra.