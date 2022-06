Il gioco di carte Yu-Gi-Oh! è arrivato nel mondo dal Giappone nel lontano 1996, e da quel momento non ne è più uscito. Come da abitudine per la cultura nipponica, il successo è stato favorito dalla popolarità della serie animata, oltre che da fumetti, gadget e videogames. E il tutto è diventato amatissimo prima dai bambini, e poi anche dagli adulti e dai collezionisti, un po' come accaduto per i Pokémon.

Il cuore del brand Yu-Gi-Oh! resta il suo complesso gioco di carte collezionabili dall'atmosfera egizia, fatto di antichi mostri incastonati nella pietra, misteriose magie in grado di esaltarne il potere e pericolose trappole capaci di bloccarli. Ogni carta ha caratteristiche uniche, e le combinazioni tra di esse sono praticamente illimitate.

La sua forza, infatti, sta nell'enorme numero di carte esistenti (al momento oltre 12.000), che vengono rilasciate ininterrottamente da più di venticinque anni. In questo modo il brand accontenta bambini e giocatori casuali, attratti dagli idoli del cartone, ma al contempo anche giocatori competitivi (che si aggiudicano migliaia di dollari in premi nei tornei) e collezionisti incalliti.

E proprio questi ultimi inseguono – anche a cifre folli! – alcune carte, che spaziano dall'essere semplicemente molto rare a diventare quasi irraggiungibili. In fondo, per quanto alcuni possano sottovalutarli, i giochi e i giocattoli continuano ad acquisire valore economico e a riunire milioni di appassionati.

Come capire se una carta di Yu-Gi-Oh! è ultra Rara o di valore

I punti di attacco e difesa delle carte, o la quantità delle stelle impresse su di loro, non hanno alcuna importanza nello stabilire il valore della carta. E allora, se le volessimo rivendere, come capirne il valore? Semplice: le carte di Yu-Gi-Oh! hanno diversi gradi di rarità, e la maggior parte delle rarità si può riconoscere in base agli effetti di brillantezza della carta, il cosiddetto foil.

Le carte Comuni, per esempio, sono completamente lisce e non hanno alcun effetto brillante né scanalatura nel nome; ne escono molte in ogni busta e non valgono praticamente niente. Quelle chiamate Rare, invece, presentano un nome color argento brillante. Se ne trova una per busta e, a dispetto del nome, si limitano a valere da qualche decina di centesimi fino al massimo a pochi euro.

Nel mezzo ci sono gradi decisamente più interessanti. Le Super Rare, ad esempio, hanno una scritta normale ma un'illustrazione con effetto brillante, e valgono qualche euro in più. Ancora sopra ci sono le famose Ultra Rare: ne è presente una ogni 12 buste circa, hanno un nome dorato e un'illustrazione con effetto brillante. Il loro prezzo arriva facilmente ad alcune decine di euro.

Per quanto famose, le Ultra Rare non sono certo le più introvabili! Ancora sopra troviamo le Rare Ultimate, riconoscibili per avere una speciale brillantezza "incastonata" nella carta, che produce un effetto di profondità sull'illustrazione e sulle stelle. Le Ultimate vengono spesso rivendute a molte decine di euro, toccando, a seconda dei casi, anche le centinaia.

E che dire delle Rare Ghost? La loro illustrazione è quasi priva di colore, creando un effetto "fantasma" davvero inconfondibile! Nel caso ne trovaste una, state sicuri – è di sicuro di valore, e di solito almeno sul centinaio di euro.

Ci sono anche altre rarità specifiche, il cui valore è variabile a seconda che si tratti semplicemente di un'edizione speciale – quindi colorata e super brillante, ma dopotutto facile da trovare – o di qualcosa di realmente esclusivo.

Come sapere il valore di una carta di Yu-Gi-Oh

La breve guida appena descritta riporta un'indicazione generica della rarità. Ma a seconda di vari elementi della carta, ad esempio la data di uscita, l'edizione, la popolarità tra i fan e l'utilizzo tra i giocatori professionisti, essa può acquisire valori molto diversi. Ad esempio, una Super Rara potrebbe valere due euro, ma anche venti.

Come sapere, allora, il valore di una singola carta in nostro possesso? Come d'abitudine, le regole le fa il mercato! Il metodo migliore è cercare la quotazione della carta di Yu-Gi-Oh! nei luoghi più frequentati da venditori e acquirenti di carte. Questo include luoghi fisici, come i negozi specializzati, ma ancor più i siti di e-commerce; da quelli generici come eBay, a quelli specializzati in carte, come cardmarket.

Esplorare con attenzione le carte attualmente in vendita, e se possibile quelle già vendute, consente di dare un prezzo orientativo alla propria carta. È il metodo più sicuro, per non finire a valutarla troppo (e nessuno l'acquisterà) o troppo poco (e la venderemmo subito, ma perdendone il valore).

Serve soprattutto a individuare se ci siamo illusi, e accade spesso: alcune carte, come quelle che escono dai mazzi precostruiti, hanno l'aspetto di una delle rarità menzionate, ma in realtà valgono poco e niente perché non esiste difficoltà nel trovarle.

Le carte più preziose

Quelle descritte sono delle rarità che potremmo definire "umane". Anche se alcune carte di questo gruppo si estendono fino alle centinaia di euro, sono comunque ritrovamenti possibili in una busta di espansione acquistata in edicola.

Esistono, poi, delle carte di Yu-Gi-Oh! capaci di sorprendere chiunque non conosca la nicchia dei suoi appassionati. Carte dal valore sopra il migliaio di dollari – che difficilmente troveremo nella vecchia scatola dei nostri figli!

Alcune sono davvero preziose perché datate. Molte di rarità elevata dalla prima espansione mai pubblicata (La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu), ad esempio, partono dalle migliaia di dollari, come ad queste:

Mostro Resuscitato, venduta a 6.600 dollari ;

L'iconico Exodia il Proibito, venduto a 8.000 dollari ;

Il possente Drago Nero Occhi Rossi, lasciato andare per poco più di 10.000 dollari.

Vi sembra molto? È appena l'inizio. Tenete presente che, a seconda dello stato di conservazione della carta, il suo valore può salire ancora. Lo stesso Drago Nero Occhi Rossi, ma in condizioni perfette, è stato venduto per ben 29.000 dollari nel 2021!

Anche l'espansione Magician's Force del 2003 conta diverse carte davvero preziose, come Paladino Nero (12.000 dollari) o Ragazza Maga Nera (oltre 14.000 dollari)

Ma anche alcune carte recenti valgono molto. Una coniata nel 2020 come premio di un torneo da remoto vale oggi quasi 6.500 dollari, perché ne esistono solo 300 copie. Si chiama Uniti Resistiamo, e fu scelta come simbolo della resistenza durante la pandemia. E che dire della Rara Ghost di Drago Stellare Maestoso, una carta potente per i tornei competitivi, venduta un anno fa a 9.000 dollari?

Un'altra categoria di carte rare è quella dei premi: i tornei di Yu-Gi-Oh! si disputano da oltre vent'anni, e i vincitori ottengono carte esclusive come premio. Spesso sono stampate in pochissime copie, così finiscono per valere moltissimo; dai "soli" 10.000 dollari di Ragazza Maga Nera e Rimpicciolire, agli oltre 30.000 di Cyber-Stein.

Quanto costa la carta più preziosa di Yu-Gi-Oh!

Arriviamo infine ai pezzi più… inarrivabili. Innanzitutto i mostri più iconici di tutto il gioco e il cartone animato: Mago Nero e Drago Bianco Occhi Blu. Il loro valore dalla primissima espansione, in perfette condizioni, ha superato gli 80.000 dollari l'una. Aggiungerne una alla propria collezione non è certo semplice.

Ma c'è una carta più rara di tutte, capace di sfondare qualsiasi valore immaginabile. È l'edizione premio del primissimo torneo di Yu-Gi-Oh!, datato 1999: si tratta di una carta Glorioso Soldato Nero stampata addirittura nell'acciaio inossidabile. Si dice ne esistano pochissime copie, e una di esse è stata messa in vendita nel 2013, dal suo vincitore originale, per addirittura 20 milioni di dollari.

Lui, però, ha avuto difficoltà a piazzarla a quel prezzo, e si dice si sia accontentato di un'offerta di "soli" 2 milioni di dollari. Che dire: beato lui!