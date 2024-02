Dragon Ball Z Kakarot, il DLC 6 estende il gran finale dell'anime: ecco la data di uscita

Nuovo contenuto aggiuntivo scaricabile in arrivo per Dragon Ball Z Kakarot. Il sesto DLC valorizza pienamente il fascino dell'anime, in particolare per il finale della serie Dragon Ball.

Nuove avventure si aggiungono alla già ricca esperienza di Dragon Ball Z Kakarot. I fan più accaniti della serie resteranno probabilmente soddisfatti dal contenuto aggiuntivo che trae a piene mani dalla storia dell'anime.

Il DLC 6, infatti, si concentra sul gran finale della serie di Dragon Ball Z Kakarot, riportando componenti nostalgiche e battaglie affascinanti, più qualche chicca aggiuntiva: scopriamone il contenuto dettagliato e la data d'uscita.

Sommario:

1. Il sesto DLC è dedicato al finale dell'anime: i dettagli 2. DLC 6 di Dragon Ball Z Kakarot: piattaforme, data d'uscita e prezzi 3. Cosa fare dopo la fine di Kakarot? 4. Quante ore ci vogliono per finire Dragon Ball Z Kakarot? 5. Quando esce Dragon Ball Sparking zero?

Il sesto DLC è dedicato al finale dell'anime: i dettagli

Il DLC numero 6 si intitola emblematicamente "Goku's Next Journey", cioè "Il prossimo viaggio di Goku". Il fulcro del contenuto aggiuntivo è infatti il punto estremamente finale dell'anime di Dragon Ball Z.

L'adattamento sembra molto fedele. Ci lasciamo alle spalle qualsiasi traccia dei multiversi che hanno caratterizzato gli anni videoludici più recenti: nel DLC ripercorriamo di fatto gli ultimi tre episodi di Dragon Ball Z, a quasi trent'anni dalla prima trasmissione in Giappone e quasi venticinque da quella in Italia.

Siamo quindi catapultati dieci anni dopo la vittoria sul Majin Bu malvagio. Adesso si tiene il nuovo Torneo Tenkaichi, con tanto di Ub, reincarnazione proprio di Bu. Tutti i personaggi sono cresciuti e adesso è presente anche Pan, la figlia di Gohan e Videl, che può giocare e prendere parte a combattimenti con una certa componente di carineria.

Il DLC è strutturato tra eventi principali lineari e missioni secondarie inedite e sorprendenti, che oltre a dare la solita esperienza videoludica di "DBZ Kakarot", fanno ben respirare anche l'atmosfera nostalgica di quel finale. Una di queste missioni coinvolge Crilin e C18, approfondendo il loro rapporto.

In seguito al completamento del finale, il DLC va ancora avanti con due archi narrativi aggiuntivi riguardanti momenti passati estremamente epici della serie, tra cui la saga dei Saiyan. Un modo brillante di concludere tra nostalgia ed emozioni legate ai tantissimi ricordi su Dragon Ball Z. Di seguito, trovate il trailer di lancio.

DLC 6 di Dragon Ball Z Kakarot: piattaforme, data d'uscita e prezzi

Una delle fortune per i fan della serie è che Dragon Ball Z Kakarot è un titolo largamente multipiattaforma. Naturalmente questo si conferma anche per tutti i suoi DLC, scaricabili per ognuna delle versioni console del videogioco.

Il DLC 6 "Goku's Next Journey" è pensato per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ma anche su Dragon Ball Z Kakarot per piattaforme next gen, cioè PlayStation 5 Xbox Series X e S.

Veniamo ora alla data di rilascio. "Goku's Next Journey" è disponibile a partire da mercoledì 21 febbraio 2024. C'è una sola nota stonata, che molti videogiocatori già conosceranno: il prezzo.

Come spesso accade, infatti, anche questo DLC si paga a parte. Il prezzo di lancio è di 13,99€ per qualsiasi piattaforma. L'acquisto è effettuabile tramite lo store di ogni singola console, o tramite Steam se lo si gioca su PC.

Cosa fare dopo la fine di Kakarot?

Hai finalmente completato l'avventura Dragon Ball Z Kakarot e non sai più come muoverti? Ecco cosa puoi fare dopo la fine di Kakarot:

• raccogliere le Sfere del Drago dell'infinito

• allenarti e imparare tutte le mosse

• viaggiare per la galassia

• affrontare i boss segreti

• completare l’Enciclopedia Z

• affrontare missioni secondarie che vengono sbloccate alla fine di Dragon Ball Z Kakarot

• scoprire la versione Super Sayan di Goten e Trunks

Quante ore ci vogliono per finire Dragon Ball Z Kakarot?

Dalla recensione pubblicata da Famitsu, è emerso che per conoscere tutta la storia principale il tempo impiegato è di circa 40 ore. Invece, per vedere tutto ciò che il gioco ha da offrire, dovrete armarvi di molta più pazienza: serviranno circa 100 ore.

Quando esce Dragon Ball Sparking zero?

Se sei un gamer incallito e la PS5 è una tua fedele compagna, sappi che Dragon Ball Sparking zero esce proprio nel 2024.