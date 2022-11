Ci sono dei film destinati a rimanere impressi nella mente degli spettatori grazie ad armosfere oniriche, trame complesse che ti tengono incollato allo schermo fino all'ultimo, protagonisti capaci di entrare a far parte dell'immaginario collettivo; molti di questi film, a volte lasciano addosso una sensazione fortissima.

Se sei alla ricerca di titoli di film da vedereo rivedere e che ti rimarranno impressi per molto, moltissimo tempo, ecco 10 film che ci hanno rovinato la vita.

Mulholland Drive, David Lynch

Nuovi titoli sono approdati sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, tra questi, uno dei film considerati tra i più grandi capolavori della cinematografia, Mulholland Drive, del famosissimo regista David Lynch.

Rita, perde la memoria e verrà aiutata da Betty, una giovane attrice appena arrivata dal Canada; la trama sembra semplice, eppure niente in questo film è quello che sembra.

Atmosfere oniriche e disturbanti, una trama impossibile da comprendere appieno nel corso di una prima visione, Mulholland Drive è una vera e propria caccia al tesoro dove il regista, con una serie di indizi, cerca di condurre lo spettatore verso un finale inaspettato.

8 e 1/2, Federico Fellini

A chi si ispira Lynch per le atmosfere dei suoi film? Basta averne visto uno per rispondere senza ombra di dubbio Federico Fellini.

E non è un caso che 8 1/2 sia proprio il film preferito di Lynch. Il film narra la storia di un regista in crisi e che trova rifugio nella sua immaginazione.

Inland Empire, David Lynch

In questa lista di film che ci hanno rovinato la vita, non può non rientrare anche questo film di Lynch.

Senza spoilerare la trama, ecco un dettaglio che lo rende senza dubbio "disturbante".

Nel corso della storia appaiono più volte tre persone con delle teste da coniglio che sembrano far parte di una sit com ma che vi faranno venire la pelle d'oca.

Garantito.

Melancholia, Lars Von Trier

Il mondo sta per finire, colpito da un pianeta sconosciuto e in un'atmosfera onirica e quasi rarefatta, il regista indugia su ogni momento, su ogni dettaglio, riuscendo a trasmettere allo spettatore la stessa ansia e la stessa angoscia provate dalla protagonista, una bravissima Kirsten Dunst.

Vanilla Sky, Cameron Crowe

David è ricco, è un playboy ed è innamoratissimo di Sofia, una bellissima ballerina.

Un incidente d'auto però lo lascia sfigurato e da quel momento David non sarà più in grado di distinguere il sogno dalla realtà.

Oltre alla storia, a rendere indimenticabile questo film anche le memorabili interpretazioni di Tom Cruise, Penelope Cruz e Cameron Diaz.

Tideland, Terry Gillian

Non solo Monthy Python, dal genio di Terry Gillian è emerso anche questo film con Kurt Russell.

Dopo la morte dei genitori per overdose, una bambina rimane a vivere da sola in una casa isolata e si rifugia in un mondo immaginario, fino a quando incontra gli inquietanti vicini. Un film che non risparmia nulla e che vi lascerà senza parole.

Dogville, Lars Von Trier

Ancora lui, ancora Lars Von Trier, che oltre ad alcune dichiarazioni da brivido, ci ha regalato dei film che difficilemnte potremmo dimenticare.

Un altro esempio è Dogville, con una fenomenale Nicole Kidman, impegnata a recitare all'interno di una scenografia che da sola è sufficiente per rendere il film indimenticabile.

Essere John Malkovich, Spike Jonze

Un'impiegata e un burattinaio scoprono un tunnel per entrare nella mente di John Malkovich. Ogni persona può rimanerci per un massimo di 15 minuti.

Bisogna aggiungere altro?

Sto pensando di finirla qui, Charlie Kaufman

Una giovane donna chiamata di volta in volta con nomi diversi, sta andando con il suo ragazzo a trovare i genitori di lui e nel corso del viaggio continua a meditare sull’ipotesi di farla finita con la loro relazione.

Il soggiorno dai genitori del ragazzo assumerà contorni sempre più strani e inquietanti.

In parallelo, un bidello di una scuola, medita anche lui sul “farla finita”.

Enemy, Dennis Villeneuve

Un professore fresco di divorzio, scopre l’esistenza di un suo sosia che recita come comparsa in un film.

Andare in fondo a questo mistero diventerà un’ossessione.

