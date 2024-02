Cos'è l'anuptafobia: i 3 sintomi più comuni della "sindrome di Bridget Jones"

La ricerca della propria metà, in alcuni casi del vero amore, è quello che ci contraddistingue in quanto esseri umani. Ma quando questo bisogno naturale si trasforma in una ossessione e quando il restare single diventa un problema, ci troviamo di fronte una patologia, un vero e proprio disturbo psicologico.

Si chiama anuptafobia e si tratta di una patologia, un disturbo psicologico, che colpisce prevalentemente le donne. L’anuptafobia è un disturbo psicologico della paura di restare soli e spinge chi ne soffre alla ricerca spasmodica e, quasi disperata, di un partner.

Nel testo, andremo a vedere quali sono i sintomi e i comportamenti manifestati dai soggetti anuptafobici, ma ci soffermeremo anche su altro disturbo: spiegheremo cos’è la filofobia e come si manifesta.

Come superare la paura di rimanere single?

Quando il desiderio di trovare qualcuno con cui condividere la propria vita, la propria quotidianità, i propri interessi e anche i propri difetti diventa un’ossessione, così come diventa un’ossessione la stessa paura di restare da soli, allora non si tratta più di normalità, ma di una patologia.

Abbiamo anticipato che si tratta dell’anuptafobia, ovvero disagio psicologico caratterizzato dalla paura persistente di rimanere soli. Le persone che accusano questo disagio possono sentirsi estremamente preoccupate all’idea di non riuscire mai ad avere una relazione romantica e vivere da soli, senza un partner, per il resto della loro vita.

È molto semplice dispensare consigli quando ci troviamo di fronte patologie di questo tipo. Affrontare un problema non è mai semplice e il primo passo è sempre quello di riconoscerlo.

Così come è importante riconoscere la normalità del desiderare una relazione romantica. Altrettanto importante è anche non far dipendere la propria realizzazione dalla sola condizione di avere un partner. La paura di restare soli è causa di ansia e depressione che possono essere superati a partire dalla propria forza di volontà e attraverso un percorso psicologico si possono ricercare e affrontare le cause, differenti per ognuno, per ogni storia.

Cos'è la sindrome di Bridget?

Ogni volta che si parla di anuptabofia ci si riferisce alla Sindrome di Bridget Jones. Perché si tratta di un termine del tutto informale che è stato inventato quale sinonimo di anuptafobia.

Nell’immaginario collettivo, il personaggio di Bridget Jones è legato alle avventure romantiche e alle preoccupazioni riguardo l’essere single. La sua storia esplora le difficili sfide emotive e le relazioni amorose della vita da single.

Solo per questo motivo e non per ragioni cliniche o scientifiche ha presto dato il nome alla paura di restare soli in amore.

Il disagio si manifesta prevalentemente nelle donne di età superiore ai 30 anni. Le donne affette da questo disagio sentono addosso anche la pressione sociale che le vorrebbe sposate e con figli, preferibilmente, proprio attorno ai 30 anni.

Proprio in questo, soprattutto, si indentifica la propria condizione in un fallimento, personale e sociale, al punto che la ricerca di un compagno/a può diventare un'ossessione vera e propria. Proprio da qui il riferimento a Bridget Jones.

Come si comporta una donna che ha paura di amare?

La Filofobia, termine che deriva dal greco philos, amore, e phobos, paura, è la situazione che può frenare e rifiutare letteralmente l’amore.

Si tratta della paura di amare non perché non voglia, ma perché non può, in quanto ha difficoltà ad innamorarsi e cerca di tenersi volontariamente lontana dalle relazioni e dai sentimenti coinvolgenti.

Tra le varie cause alla base di questa fobia, diverse in base alle esperienze, al vissuto e alla storia di ognuno, ci possono essere la violenza o l’abuso sessuale, l’abbandono traumatico, tutti eventi che hanno portato la persona a volersi difendere per non subirli nuovamente.

In questi casi, anche se l’altra persona, per la quale si manifesta interesse, dimostra tutto il suo amore, chi ha paura di amare, uomo o donna, pensa di non sapere amare, di non averne la possibilità e la capacità.

Quando un Filofobico si innamora?

Quando un filofobico scopre di essere innamorato mette in atto un atteggiamento evitate: scappa, evita situazioni, si allontana.

Non si tratta di un atteggiamento automatico, che si mette in moto all’inizio di una relazione. Il filofobico non è una persona che non sa amare, ma che ha paura.

Quindi, proprio quando sente che si sta innamorando inizia a mettere in atto tutte le precauzioni e le strategie di difesa.

Il risultato della fuga potrebbero essere sentimenti contrastanti verso la stessa e, in alcuni casi, ci si dedica, in maniera ossessiva, ad altre attività. Spesso, ci si tuffa nel lavoro o in un hobby.

La fuga allenta l’ansia di chi è affetto da questa fobia. Tornerà? Non ci sono situazioni univoche ma, in qualche momento, il filofobico potrebbe ritentare un avvicinamento.

Chi soffre di questa fobia, per superarla, potrebbe affidarsi ad uno specialista, anche in questo caso comprendendo quali sono le motivazioni che causano la paura.