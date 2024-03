Baby Gang annuncia il nuovo album "L'angelo del male": ecco la data d'uscita

Dopo un periodo di misteriosa assenza dai social, Baby Gang, il celebre rapper italiano, ha finalmente fatto il suo ritorno, svelando i dettagli del suo prossimo album e lasciando i fan entusiasti di quello che verrà. Ma cosa ha spinto Baby Gang a scomparire temporaneamente e cosa ci voleva comunicare con le sue enigmatiche storie caricate qualche settimana fa? Le domande finalmente trovano risposta ora che il rapper ha ripreso attivamente la sua presenza online.

L'angelo del male, il nuovo album di Baby Gang

Per comprendere appieno questa nuova fase, è importante fare un passo indietro e ricordare il 30 ottobre, quando il rapper aveva iniziato a dar segnali di allontanamento dal panorama musicale. Tuttavia, oggi è un giorno di festa per i suoi fan, poiché Baby Gang è tornato con un'esplosione di novità.

Il rapper ha recentemente pubblicato due post contenenti la tracklist del suo imminente album, composto da ben sedici tracce. Ciò che ha davvero catturato l'attenzione di tutti sono le collaborazioni di alto livello presenti in questo progetto. Attraverso le sue pubblicazioni sui social, Baby Gang ha rivelato i nomi dei grandi artisti con cui ha lavorato per questo disco.

La lista delle collaborazioni è impressionante e include nomi di spicco della scena musicale italiana. Tra i nomi annunciati, spiccano Paky, Blanco e Marracash, Emis Killa e Jake La Furia, Geolier, Gemitaiz, MadMan e Sfera Ebbasta, Lazza, Tedua, Gue, Simba La Rue, Rocco Hunt, Niko Pandetta, Fabri Fibra, Rkomi e Ernia.

Questo annuncio ha innescato un'onda di entusiasmo tra i fan, che non vedono l'ora di ascoltare la nuova musica e di immergersi nelle collaborazioni di Baby Gang con alcuni dei migliori artisti del panorama musicale italiano. Con un album così ricco di talento e varietà, è chiaro che Baby Gang è pronto a fare un ritorno trionfale e a stupire il pubblico con la sua arte musicale una volta di più. Non ci resta che aspettare il 26 aprile per ascoltare il suo nuovo album.

La tracklist completa:

1. GUERRA

2. GANGSTER FEAT. PAKY

3. ADRENALINA FEAT. BLANCO, MARRACASH

4. AGENTE FEAT. EMIS KILLA, JAKE LA FURIA

5. MIEZAVIA FEAT. GEOLIER

6. HURACAN FEAT. GEMITAIZ & MADMAN

7. LIBERI

8. SOLA FEAT. LAZZA, TEDUA

9. BLOODS & CRIPS

10. MADAME FEAT. SFERA EBBASTA

11. MILLIONAIRE FEAT. GUE

12. ASSISTENTE SOCIALE FEAT. AFA BANG, SIMBA LA RUE

13. SERENATA GANGSTER FEAT. ROCCO HUNT

14. ITALIANO FEAT. NIKO PANDETTA

15. NON MI VEDI FEAT. FABRI FIBRA, ERNIA. RKOMI, GEOLIER

16. VENOM