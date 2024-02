Chi è BigMama: dove è nata, dove vive la rapper e cosa significa il suo nome

BigMama è diventata nota al grande pubblico dopo la partecipazione al festival di Sanremo 2023 al fianco di Elodie, nella serata dei duetti. Per chi ancora non la conoscesse, è una giovanissima rapper di origini campane che, grazie al suo talento, si è guadagnata un posto di tutto rispetto tra le cantanti emergenti italiane.

Nella sua vita, come ha raccontato lei stessa in diverse interviste, ha dovuto affrontare bullismo e delusioni. Ma il dramma più duro è stato il cancro. BigMama infatti ha avuto un linfoma a soli 20 anni.

Ecco cosa sappiamo su BigMama, perché si chiama così e come è diventata famosa.

BigMama, chi è la cantante de La rabbia non ti basta

Marianna Mammone, in arte Big Mama - nome che deriva proprio dal suo cognome -, è nata ad Avellino il 10 marzo del 2000. Da sempre appassionata di musica, ha portato avanti il suo interesse da sola studiando da autodidatta, come rivela lei stessa:

'L’ho fatto io da sola, tramite i karaoke, le gare di canto, il coro del paese, il coro del teatro, il coro della scuola. I primi freestyle li tenevo per me perché ero molto timida all’inizio. Nel 2016 ho fatto sentire questi pezzi alle mie amiche, che mi hanno consigliato di cacciarli fuori. E allora li ho pubblicati. Ho continuato a fare musica ad Avellino un po’ in silenzio, perché lì a livello d’industria musicale non c’è nulla.

Il suo nome ha iniziato a essere conosciuto dopo la partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma, in cui ha lasciato tutti senza parole per aver detto:

Mi gridavano cicciona, ora guardate quanto sono f!ga.

Tuttavia, il bullismo ricevuto a causa del peso non sembra averla scalfita, anzi. Ad oggi è una vera e propria icona del body positive, come si evince dalle foto su Instagram, in cui - com'è giusto che sia - si mostra in tutta la sua fierezza e autostima, lanciando un messaggio positivo a tutte quelle ragazze che vivono nella paura dei pregiudizi altrui.

Bigmama, ecco dove vive e qualche curiosità su di lei

Originaria di San Michele di Serino, in Irpinia, BigMama vive dal 2019 a Milano, città che ormai sente sua. Qui ha intrapreso il suo percorso musicale ed è entrata nel mondo del rap nel 2013, anno in cui ha iniziato a comporre i primi testi. Prima di solcare i grandi palchi come quello del Primo Maggio e di Sanremo, la rapper si dilettava a pubblicare le sue canzoni su YouTube.

Ecco alcune delle sue canzoni più famose

• Formato XXL

• TooMuch

• Così Leggera

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata e sentimentale, BigMama ha dichiarato di essere bisessuale. Non si hanno maggiori informazioni, anche perché la rapper è particolarmente riservata.

Leggi anche: Sanremo 2024, La rabbia non ti basta di BigMama: testo e significato