Qual è la scaletta del concerto di Andrea Bocelli tenutosi a Marostica? Ecco le canzoni e le novità del tour del tenore italiano.

Nella cittadina in provincia di Vicenza Andrea Bocelli si è esibito in un concerto che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ad assistere al concerto ci sono state oltre 5 mila spettatori. Il concerto a causa del Covid19 era stato annullato, ma finalmente è stato possibile recuperare la data tanto attesa.

Quello di Marostica è l’ultimo concerto in Italia di Andrea Bocelli per quest’anno, il quale poi volerà all’estero per portare avanti il suo tour mondiale. Molte le città in cui si esibirà, tra cui Londra, Dublino, Liverpool, Budapest, Sydney, Melbourne, Abu Dhabi, San Francisco, Las Vegas, Indianapolis, Boston, New York, Miami, Copenaghen, Oslo, Stoccolma e molte altre. Soltanto nel giugno 2023 tornerà in Italia con un concerto a Roma nella bellissima cornice delle Terme di Caracalla.

Scaletta del concerto di Andrea Bocelli

Bocelli è uno dei cantanti lirici italiani più conosciuti al mondo e ha collaborato con numerosi artisti internazionali. Per il concerto di Marostica tenutosi ieri sera la scaletta è stata top secret. Ecco svelati i brani interpretati dal celebre tenore:

Nessun Dorma;

Believe (You’ll Never Walk Alone);

Con Te partirò (Time to Say Goodbye);

Ave Maria;

I Believe;

Halleluja;

'O Sole Mio;

Brindisi;

Never Enough;

Fortuna.

Il figlio Matteo Bocelli

Nato dall’unione con la prima moglie Enrica Cezzati, Matteo Bocelli è una delle voci più interessanti del panorama internazionale. Classe 1997, si fa conoscere dal pubblico italiano nel 2019 grazie alla partecipazione ad un’esibizione insieme a suo padre sul palco del Festival di Sanremo. Ha studiato al Conservatorio Boccherini di Lucca e a soli 21 anni ha firmato un contratto discografico con l’etichetta Capitol Records.

Tra i singoli, ricordiamo Fall on me, Solo, Close e Dimmi, primo brano in italiano scritto insieme a Mahmood e Silvia Tofani. La carriera di Matteo Bocelli ha tutte le carte in regola per seguire la scia luminosa del padre, diventato ormai un’icona canora a livello internazionale.

