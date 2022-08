Se quest'estate parteciperai ad un concerto o un festival dal vivo, ecco una breve guida su cosa è consentito portare e cosa invece è vietato, oltre a utili suggerimenti per arrivare preparati e godersi in pieno l'evento.

Cosa portare a un concerto o festival: l’essenziale per l’evento

Partiamo subito con l’essenziale: ad un concerto, festival o evento estivo è sempre opportuno fare una check-list di ciò che non dobbiamo dimenticare. Ovviamente è sempre meglio informarsi prima a seconda dell'occasione su cosa è consentito portare:

biglietti: ovviamente, senza quelli non si entra;

portafoglio e documenti: si consiglia di svuotare il portafoglio e portare i soli documenti e una carta di credito, togliendo il superfluo. Agli eventi affollati il rischio è che i nostri oggetti personali vadano persi o, purtroppo, rubati;

acqua: una delle cose più importanti, soprattutto con il caldo estivo, per idratarsi. Si consiglia di portare almeno 1 litro d’acqua, in base anche alla capacità del vostro zaino;

snack: mangiare qualcosa di pratico e nutriente è essenziale, soprattutto se abbiamo un calo di zuccheri, e le barrette energetiche vanno benissimo. Se avete spazio, aggiungete anche un frutto di stagione;

vestiti di ricambio: meglio indossare qualcosa di comodo, soprattutto le scarpe. Un paio di sneakers sono particolarmente adatte, meglio se di colore scuro così che non si sporchino, soprattutto per i concerti in piedi. Si consiglia di portare un cambio t-shirt e di calzini;

cappellino: riparare la testa dal sole sembra superfluo, ma per tante ore sotto i raggi solari è fondamentale indossare un copricapo;

crema solare: per lo stesso motivo descritto sopra, mettete della crema solare, volendo anche prima del concerto;

fazzoletti e salviette: un minimo di igiene personale è sempre utile e un paio di pacchetti di fazzoletti occupano poco posto nel vostro zainetto;

power bank: se il concerto dura varie ore, è consigliabile portare un power bank per la batteria del vostro smartphone;

spolverino: unito al cappellino, funge da protezione per eventuale maltempo.

Se lo zaino non è consentito, si consiglia di portate un piccolo marsupio dove inserire solamente gli oggetti personali.

Cosa non portare a un concerto o festival: i divieti nel 2022

Agli eventi dal vivo è doveroso sapere quali sono le cose che è tassativamente vietato portare:

armi e oggetti contundenti: sono sempre pericolosi e vanno evitati, anche perché si ricorda che saranno sicuramente presenti operatori di sicurezza che controlleranno i vostri zaini. Da evitare anche i coltellini;

qualsiasi materiale esplosivo: è scontato che va evitato qualsiasi materiale che possa esplodere, quindi anche le bombolette spray;

alcolici e bottiglie di vetro: possono essere scagliate sulla folla provocando feriti;

oggetti longilinei come aste e bastoni: sì, talvolta sono compresi anche quelli per i selfie e i treppiedi;

puntatori laser: infastidiscono e arrecano danni agli occhi;

sostanze stupefacenti.

In linea generale, è sempre meglio evitare qualsiasi oggetto non indispensabile e che potrebbe arrecare danno a sé stessi e agli altri. Se si rispettano questi piccoli accorgimenti, il rischio di incidenti si abbassa notevolmente. Ah, un’ultima cosa: non dimenticate di portare con voi la voglia di divertirvi!

