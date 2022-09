Charlie Gnocchi, all’anagrafe Carlo Ghiozzi, nasce a Fidenza, vicino a Parma. Ha 59 anni ed è uno dei probabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini che partirà a breve. Scopriamo chi è il fratello di Gene e prossimo concorrente del reality show.

Il Grande Fratello Vip 7 andrà in onda dal prossimo lunedì, 19 Settembre 2022, in prima serata su Canale 5. Molte le novità proposte dal conduttore, tra le quali spicca la figura di Orietta Berti in qualità di opinionista che andrà ad affiancare Sonia Bruganelli, confermata anche per questa edizione.

Inoltre, ci sarà Giulia Salemi che segnalerà i commenti sui social da parte del pubblico per testare le reazioni a caldo, mentre Pierpaolo Petrelli e Soleil Sorge condurranno GF Vip Party. Sophie Codegoni, invece, fresca di proposta di matrimonio da parte dell’ex gieffino Alessandro Basciano sul red carpet del Festival del cinema di Venezia, condurrà Casa Chi.

Chi è Charlie Gnocchi, concorrente del GF Vip 7? Età, vita privata e carriera

Charlie Gnocchi è conosciuto dal pubblico soprattutto per il suo ruolo all’interno del tg satirico ideato da Antonio Ricci, Striscia la notizia, nel quale ricopre il ruolo di inviato come Mister Neuro. A Striscia ha il compito di intervistare i politici italiani per chiedere informazioni sullo sperpero di denaro pubblico. Tuttavia, non c’è solo la tv.

La radio, infatti, è un’altra passione di Charlie Gnocchi che ha iniziato su Radio 105 nel 1992 insieme a Joe Violanti. Nel 1999 approda su Rtl 102.5 dove conduce prima il programma Alto godimento, sempre insieme a Joe Violanti, mentre adesso è in onda insieme ad Alessandro Greco del programma "No problem – W l’Italia".

Gnocchi è anche pittore, ha esposto le sue opere in molte città italiane, tra cui Roma e Torino. Su Instagram vanta un seguito di ottomila follower, dove condivide pezzi della sua quotidianità sempre con un velo di ironia che contraddistingue il conduttore. Per quel che riguarda la sua vita privata, ha una figlia di nome Carolina avuta dal matrimonio poi naufragato, di cui non si sa molto. Ora ha al suo fianco Elisabetta Randolfi. Dalla loro unione sono nati i due figli Antonio e Maria.

Adesso lo vedremo nella casa più spiata d’Italia insieme ad altri concorrenti quali Elenoire Ferruzzi, e il pubblico televisivo avrà modo di conoscere meglio il conduttore radiofonico.