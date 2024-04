Le rivelazioni di Fedez a Belve: chi è la ragazza di cui parla nell'intervista?

L'attesissima intervista a Fedez, la prima dopo la separazione da Chiara Ferragni, è andata in onda il 9 aprile 2024 al programma Belve, condotto dalla giornalista Francesca Fagnani.

Molte sono state le rivelazioni dell'intervento in cui il rapper ha fatto luce su molti dettagli non solo sulla sua relazione, ma anche sul suo rapporto con Luis Sal fino al racconto della sua gioventù.

Nel raccontare l'agognato argomento del tradimento, Federico Lucia ha nominato una ragazza che secondo il cantante è stata ingiustamente incolpata di essere una sfasciafamiglie.

Scopriamo ciò che ha detto il rapper durante l'intervista e chi é la ragazza nominata da Fedez a Belve.

La fine della relazione con Chiara Ferragni

L'argomento clue dell'intervista è il rapporto con l'influencer, lo sviluppo della relazione e la sua amara conclusione.

La prima domanda lanciata dalla belva Francesca Fagnani è cosa l'avesse fatto innamorare di Chiara Ferragni. La risposta del cantante, che ha suscitato differenti reazioni da parte del pubblico, è stata una semplice parola: il sesso.

Afferma che al momento Chiara è sua moglie solo legalmente, ma che la loro relazione è ormai finita.

All'interno di questa relazione io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili, come la mia malattia. Sono stati tre anni molto difficili e purtroppo non abbiamo retto. Dico mia moglie solo perché legalmente lo è ancora.

Queste le parole del rapper, in cui sottolinea che la crisi con la moglie non è recente, ma si è protratta nel lungo periodo, ancora prima della parentesi di Sanremo e il bacio con Rosa Chemical.

Quello che ci tengo a dire è che, comunque vada, Chiara sarà sempre la mamma dei miei figli e sarà sempre la donna più importante della mia vita indipendentemente dal fatto che l'amore possa andare avanti o meno. Non deve preoccuparsi di questo. Spero che il clima si possa distendere per il bene dei nostri figli.

Nonostante l'amore sia passato, Fedez afferma che la Ferragni sarà sempre e comunque una parte importante della propria vita e soprattutto la madre dei propri figli.

Il presunto tradimento del cantante: chi è la ragazza di cui parla Fedez?

Sono circolate molte speculazioni sul possibile tradimento sia di Fedez che di Chiara Ferragni, ma il rapper specifica che non sono stati questi i motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio.

A me fa ridere perché finché ero sposato ero gay, e mia moglie una copertura. Poi mi mollo e mi piace la figa così di punto in bianco... Se io fossi gay, lo direi. Non ho mai avuto nemmeno un'esperienza omosessuale. Di questa questione dei tradimenti, mi dispiace che adesso sia partito il toto-nomi. In questo momento si vocifera che io sia stato con una ragazza, che ha un lavoro... ma con che leggerezza le si dà della sfasciafamiglie?

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// “In quest’intervista io non ho citato nessun’altra ragazza e nessun nome però lei continua a parlarne. Si rende conto che sta accendendo la curiosità su chi è lei?”

Perfetta, Francesca! #belve pic.twitter.com/UTZZnuDfiv — isabella insolia (@isainsolia) April 9, 2024

Sul web molti si chiedono chi sia la ragazza nominata da Fedez e la risposta è molto semplice: si tratta di Paola Di Benedetto. Sui giornali si è parlato della presunta relazione tra i due, ma questi hanno subito smentito la faccenda, e Paola è addirittura stata costretta a difendersi minacciando di ricorrere alle vie legali.

La beneficenza e lo scandalo Balocco

Ha influito lo scandalo balocco nella crisi? Si, Si, Si.

Diventata ormai virale la clip di Fedez in cui risponde senza ombra di incertezza alla domanda di Francesca Fagnani. Il rapper continua affermando che ha scoperto del caso Balocco quando la questione mediatica è uscita allo scoperto e che non l'ha presa bene, soprattutto per il fatto che deve rispondere per qualcosa in cui lui non c'entra niente.

Spunta un solo nome, velato e non pronunciato direttamente: quello di Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni, il suo braccio destro. Fedez punta il dito contro di lui, affermando che le responsabilità dello scandalo Balocco non devono essere attribuite solamente all'influencer.

La lite con Luis Sal

La Fagnani ha sfruttato l'occasione anche per parlare del suo ex-amico e collega Luis Sal. La sua risposta è molto semplice:

Luis oggi non mi manca perché sono successe tante cose, alcune anche spiacevoli. Cose per cui ci sono rimasto male e anche Chiara ci è rimasta molto male. Per l’amico che avevo, ho vissuto un lutto.

Sembra proprio che il rapporto tra Luis e Fedez non cambierà. Non ha accennato di chi fosse la colpa, ma implicitamente ha fatto intendere che lui era il solo a considerare l'altro un vero e proprio amico.

Il rapporto con la droga e il tentato suicidio

Non solo i discorsi di Fedez riguardano la sua vita attuale, ma, e soprattutto, anche di quella passata.

Sottolinea della sua dipendenza e del suo rapporto con la droga durante la sua adolescenza e che è riuscito ad uscirne a 18 anni, quando ha tentato il suicidio tagliandosi le vene.

Se fai uso di sostanze sintetiche sei più disposto alla depressione. Può succedere. È stato difficile uscirne ma l’ho superata anche con l’aiuto dei miei genitori.

Quella parentesi è stata preceduta da anni difficili, ma, come sottolinea il cantante, quel periodo è ormai lontano ed al giorno d'oggi cerca di lottare con le difficoltà in maniera differente, senza cercare scappatoie.