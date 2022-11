Il suo programma, Belve, sta facendo parlare sempre di più grazie alla sua capacità di portare alla luce aspetti sconosciuti dei suoi ospiti oltre che per il suo modo arguto e pungente di condurre le varie interviste.

Alcune puntate di Belve sono entrate di diritto nei cult della televisione italiana, come per esempio l'intervista a Ilary Blasi quando smentì la crisi con Totti, ma anche quelle molto più recenti come l'intervista a Wanna Marchi e quella già diventata iconica a Nina Moric.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla vita privata e la carriera di Francesca Fagnani, conduttrice e autrice di Rai Due e compagna di Enrico Mentana dal 2013.

La carriera, dagli esordi alla conduzione di Belve: ecco chi è Francesca Fagnani

Francesca Fagnani nasce a Roma il 25 novembre 1978 e si laurea in Lettere con dottorato in filologia dantesca all'Università la Sapienza di Roma; nel 2001 inizia la sua carriera in Rai, nella sede distaccata di New York.

A seguito del suo rientro in Italia inizia la sua carriera di giornalista televisiva, partecipando ai programmi di Giovanni Minoli e Michele Santoro.

La sua prima trasmissione come conduttrice è stata Il Prezzo, dove intervistò ragazzi rinchiusi in un carcere minorile a seguito delle loro condanne per crimini connessi alla criminalità organizzata.

La svolta arriva nel 2018 quando diventa conduttrice e autrice di Belve, su Canale Nove; la trasmissione continuerà poi su Rai Due a partire dal 2021.

É proprio con Belve che Fagnani inizierà ad essere conosciuta al grande pubblico, grazie a un programma che nonostante la forma dell'intervista, è scritto in modo da lasciare molto spazio alla personalità della conduttrice, che riesce dunque a condurre delle interviste che risultano sempre brillanti e capaci di mettere in luce aspetti degli ospiti che fino a quel momento non erano conosciuti oppure erano stati tenuti volontariamente in ombra.

Fagnani ha ricoperto più volte il ruolo di opinionista in trasmissioni come Quarta Repubblica e Non è l'Arena (condotto da Massimo Giletti) e ha anche condotto nel 2021 una puntata di Le Iene al fianco di Nicola Savino.

Francesca Fagnani: vita privata e la relazione con Enrico Mentana

Nel 2013, a seguito della fine del matrimonio di Enrico Mentana con Michela Rocco di Torrepadula, Mentana e Fagnani iniziano la loro relazione che ormai va avanti da quasi dieci anni nonostante i venti anni di età che li separano.

La coppia vive insieme a due cavalier king, Nina e Bice.

In merito alla sua relazione con Mentana, Fagnani ha dichiarato:

"Un bilancio? L'amore è come il Giro d’Italia, si vince a tappe"

Francesca Fagnani non ha figli ma ha più volte dichiarato di avere un bellissimo rapporto con i figli del primo matrimonio del suo compagno, rapporto di cui è molto felice.

La giornalista è molto attiva su Instagram, dove ha circa 18,6 mila follower con cui condivide momenti sia della sua vita lavorativa che della sua vita privata attraverso post e storie.

Leggi anche: Memo Remigi sospeso dalla Rai, ecco cosa è successo davvero