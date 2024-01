Come avere vestiti gratis su Shein: ecco tre semplici trucchi

Come si fa ad avere vestiti gratis su Shein? Ebbene non esiste un solo modo, ma ben tre modi diversi per riuscire ad ottenere dei capi d'abbigliamento gratuiti sulla nota piattaforma di shopping online. In alcuni casi vi sono dei limiti temporali, in altri invece delle limitazioni che prevedono il download dell'applicazione dello store. Ciò che conta, però, è che in ogni caso non si spenderà un centesimo di tasca propria. Scopriamo insieme, allora, tutto ciò che è necessario fare.

Come avere vestiti gratis su Shein: il primo metodo

Il primo metodo per ottenere vestiti gratis su Shein è quello di usufruire della prova gratuita. Il sito di shopping online ha messo a disposizione dei propri utenti un servizio noto come "free trial". Ovviamente bisognerà candidarsi attraverso il sito per ottenere questo beneficio e si potranno scegliere un massimo di tre capi d'abbigliamento a settimana. L'unica cosa che dovete fare per ottenere vestiti gratis, dopo aver sbloccato questo servizio, è lasciare una recensione sul sito.

Il secondo metodo

Il secondo metodo riguarda i cosiddetti concorsi Shein. Non si tratta di concorsi pubblici, né concorsi per titoli ed esami, ma sono semplicemente dei concorsi a cui partecipare per ottenere delle carte regalo. A differenza del primo metodo, le carte regalo hanno una scadenza e sono limitate nel prezzo e nei tempi. Nel caso in cui si dovesse riuscire a vincere una carta regalo si potrà utilizzare la cifra stabilita dal premio e spenderla per acquistare capi d'abbigliamento senza dover pagare nulla di tasca propria.

Il terzo metodo

Il terzo ed ultimo metodo per ricevere gratuitamente capi d'abbigliamento da Shein è quello di partecipare alle trasmissioni settimanali. In questo caso esistono due limitazioni: tali trasmissioni avvengono solitamente il mercoledì (unico giorno disponibile) e per partecipare è necessario scaricare l'applicazione di Shein, dunque non è possibile farlo dal sito.

Ad ogni modo, durante le trasmissioni settimanali vengono mostrati i nuovi arrivi di Shein e le caratteristiche dei capi d'abbigliamento. Si potrà inoltre partecipare ad una lotteria dove in palio vi sono delle carte regalo che si possono utilizzare sull'applicazione dello store online per acquistare, sempre non utilizzando i propri soldi, i prodotti offerti da Shein.

