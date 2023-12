Peach Fuzz: cos'è e qual è il significato del colore dell'anno scelto da Pantone

Non manca l'attesa per scoprire il colore rappresentante dell'anno individuato da Pantone che, questa volta, ha stupito tutti.

Dopo anni di vivacità, l'azienda ha deciso di puntare su una tonalità molto particolare che ha richiamato l'attenzione: ecco cos'è il Peach Fuzz e qual è il suo significato.

Peach Fuzz: cos'è il colore dell'anno 2024

Si sa che nell'abbigliamento ci sono colori da evitare, come invece ce ne sono altri su cui puntare, come rivela Pantone e la sua decisione per la tonalità rappresentante il corrente anno.

Il Peach Fuzz ottiene la prima posizione, dimostrando come questo sia il momento del color pesca nella sua declinazione più classica: a metà tra il rosa e l'arancione, il nuovo colore è relativamente poco saturo e si può adattare a contesti diversi.

Non resta allora che scoprire come mai l'azienda abbia deciso di puntare su questa tonalità.

Perché Pantone ha scelto il Peach Fuzz: svelato il motivo

A spiegare la motivazione che ha portato l'azienda a puntare su questo colore è lo stesso Direttore Esecutivo, Leatrice Eiseman, dichiarando:

Peach Fuzz cattura il nostro desiderio di nutrire noi stessi e gli altri. È un tono pesca vellutato e delicato il cui spirito onnicomprensivo arricchisce mente, corpo e anima.

Considerato anche sottilmente sensuale, la tonalità Peach Fuzz è simbolo di calore ed eleganza, sottolineando il desiderio di stare insieme agli altri, ispirando anche appartenenza e ricalibrazione.

Bisogna quindi necessariamente scoprire quali saranno i campi di applicazione di questa tonalità.

Dove applicare il Peach Fuzz: dal trucco all'abbigliamento

Negli ultimi tempi tutti sono impazziti per l'armocromia e ci sarà ancora più attenzione sul campo soprattutto dopo aver scoperto il colore dell'anno decretato da Pantone.

Dall'abbigliamento agli accessori per la casa: il Peach Fuzz è già molto in voga, ma il suo utilizzo principale sarà soprattutto nel campo del make-up.

La tonalità rosa pesca aggiungerà infatti un tocco di calore a occhi, labbra e guance, donando delicatezza al volto.

Non finisce qui: il Peach Fuzz sarà inoltre molto presente anche nell'oggettistica, partendo dalle agendine e arrivando alle tazzine, non dimenticando neanche il packaging, fattore sempre più influente nelle fasi d'acquisto di un prodotto.

