Box doccia, puliscilo così e tornerà splendente: ecco 5 rimedi facili e veloci

Manca poco per le pulizie di primavera: un consiglio è quello di partire dal bagno e soprattutto dal box doccia. Ecco 5 rimedi facili per pulirlo velocemente.

La stagione primaverile porta con se non solo le belle giornate di sole e il buon umore ma anche le tanto odiate pulizie di primavera.

La nostra voglia di rinnovamento in questo periodo ci porta a rinfrescare e pulire tutti gli angoli della nostra casa.

Meglio allora dedicarsi un giorno alla settimana ad una stanza per volta.

Perché non iniziare dal bagno?

Doccia, vasca da bagno, bidet e lavabo vanno puliti quotidianamente perché sono utilizzati ogni giorno e da tutti i membri della famiglia. Ecco che allora questa stanza richiede particolare attenzione.

Soprattutto il box doccia che con l’arrivo della bella stagione necessita di maggiore attenzione.

Come pulirla in profondità? Ecco 5 metodi per farla tornare splendente e brillante.

Dopo aver smontato tende, pulito e lavato finestre e vetri controllato i cassetti si può procedere con la pulizia delle parti esterni. Dai muri al soffitto, piastrelle, caloriferi, sanitari fino ad arrivare al temuto box doccia.

La prima cosa da dire che il box doccia deve essere pulito quotidianamente per una questione di igiene, rimuovendo residui di capelli e sapone che possono rimanere nel box dopo aver fatto una bella doccia.

La pulizia dello scarico è molto importante perché è qui che si annidano maggiormente i capelli.

Basterà un oggetto lungo e sottile tipo un uncinetto, o una gruccia appendiabiti in metallo. Questo va inserito nello scarico tirando piano piano i capelli rimasti depositati.

Com’è ovvio i capelli non devono essere gettati nel water perché si rischierebbe l’intasamento dello stesso e quindi vanno buttati nella spazzatura.

Una volta fatta questa procedura inserisci nello scarico un detergente per eliminare residui e procedere alla pulizia.

Ce ne sono tanti in commercio ma molti preferiscono usare detergenti casalinghi fatti con 60 ml di ammoniaca e un litro di acqua bollente. Il liquido cosi creato può essere versato nello scarico.

Altro step è la pulizia del porta oggetto che si trova nel box doccia. Questo va svuotato e pulito con un panno, cosi come vanno puliti tutti i contenitori eliminando quelli vuoti.

Box doccia, ecco come pulire le pareti e le porte

Le parti più difficili da pulire della doccia sono sicuramente pareti e porte.

Per le pareti il consiglio è quello di utilizzare detergenti spray adatti, che possono essere spruzzati sulla parete lasciandolo agire per 15 minuti.

Una volta passato il tempo bisognera sciacquare con acqua calda e una spugnetta per rimuovere tutti gli eventuali residui.

Puoi usare uno dei tanti prodotti in commercio oppure creane uno in casa: basterà mescolare 250 ml di aceto, 100 g di bicarbonato di sodio, 250 ml di ammoniaca con 5 litri di acqua molto calda.

La soluzione così creata andrà messa in uno spruzzino così da essere usata facilmente.

Anche le porte della doccia possono essere pulite grazie a prodotti in commercio oppure con un rimedio della nonna: 15 ml di aceto bianco e 200 g di bicarbonato di sodio da miscelare e lasciare agire per un’ora.

Una volta trascorso il tempo bisognerà risciacquare con cura grazie ad un panno morbido ed asciugare con un panno pulito.

Vie di fuga e rubinetteria, puliscili così

Una delle difficoltà maggiori per la pulizia dei box doccia è il pezzo di plastica che sta alla base del box, ossia il binario che si posa sul piatto doccia e dove molto spesso si forma della muffa.

In questo caso molto utile è la candeggina che aiuta a rimuovere la muffa ma che potrebbe rovinare le cromatura del box doccia.

Inoltre non vanno dimenticate le vie di fuga, per pulirle serve un vecchio spazzolino e una soluzione composta da una parte di candeggina e due parti di acqua.

Ultimo step è la pulizia della rubinetteria e del soffione. Per questi meglio usare dei detergenti anticalcare.

Se vuoi puoi usare anche dei metodi casalinghi: per la rubinetteria mescola aceto e acqua molto calda mentre per il soffione, questo va immerso nell’aceto bianco lasciandolo in posa tutta la notte. La mattina seguente sarà necessario far scorrere l’acqua per un minuto così da eliminare i residui.