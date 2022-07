Festeggiare il compleanno con gli amici e i parenti è una tradizione di lungo termine, scartare i regali e tagliare la torta, esprimere un desiderio prima di spegnere le candeline: il compleanno è un giorno di divertimento e allegria. Ma non tutti sanno che il giorno del compleanno si possono fare gratis moltissime esperienze. Come fare?

Nel giorno del tuo compleanno puoi richiedere tantissimi omaggi da parte di brand nazionali o internazionali, compresi gli ingressi alle terme o nelle spa, nei parchi divertimento, al cinema o a teatro. E ancora: nel giorno del tuo compleanno puoi richiedere gratuitamente l’ingresso in alcuni musei e tantissime altre agevolazioni.

Cosa puoi fare gratis per il giorno del tuo compleanno? Ecco un elenco completo degli omaggi che puoi richiedere quando festeggi un anno in più.

Cosa fare gratis il giorno del tuo compleanno

Ci sono almeno 40 regali che si possono ottenere gratis il giorno del tuo compleanno, ma non tutti sanno che questi omaggi devono essere richiesti.

Molto spesso, per poter verificare la data del tuo compleanno ti verranno richiesti la carta di identità o la patente; mentre in altri casi non sarà necessario presentare nessun documento per ottenere il proprio regalo gratis.

Cosa puoi ricevere gratuitamente il giorno del tuo compleanno? Dagli ingressi alle terme o spa ai parchi divertimento, dai biglietti per i musei a quelli per cinema e teatri, dagli omaggi di brand nazionali e internazionali fino agli sconti al supermercato.

Vediamo subito quali sono alcuni dei regali che puoi ricevere gratis il giorno del tuo compleanno.

Gratis il giorno del tuo compleanno: ingresso alle terme

Ingresso alle terme gratis il giorno del tuo compleanno: quale miglior regalo per festeggiare nel relax con gli amici?

Se hai intenzione di trascorrere il giorno del tuo compleanno alle terme, hai la possibilità di ottenere un biglietto di ingresso gratuito (valido solo per te stesso) in moltissimi stabilimenti di tutta Italia. Facciamo un piccolo esempio.

La catena QC Terme offre a tutti i clienti un'entrata libera il giorno del compleanno, purché siano accompagnati da una persona pagante o in possesso di un voucher sconto. Oltre all’ingresso al centro termale, sono inclusi anche un drink in omaggio e una beauty gift.

È possibile usufruire dell’ingresso gratis alle terme solo dal lunedì al venerdì, esclusi quindi i sabati e le domeniche, i ponti e i giorni festivi. Per ottenere lo sconto dovrai esibire un documento di identità all’ingresso.

Ci sono anche molti altri stabilimenti termali che offrono un ingresso il giorno del tuo compleanno: recandoti sui siti web ufficiali potrai scoprire le offerte attive.

In quali parchi divertimento hai ingresso omaggio

Se preferisci trascorrere una festa divertente e indimenticabile, anche alcuni parchi divertimento ti regalano un biglietto il giorno del tuo compleanno. Come averlo?

Per anni i maggiori parchi a tema del nostro Paese hanno offerto ingressi gratuiti nel giorno del compleanno per i bambini, ma ad oggi le cose sono un po’ cambiate.

A Leolandia, Gardaland, Mirabilandia l'ingresso è riservato a coloro che acquistano un “pacchetto festa”, che include la prenotazione di uno spazio per il taglio della torta e per l’ingresso degli amici invitati.

Altri parchi acquatici, invece, regalano ingressi il giorno del compleanno per tutti i bambini: per esempio, l’Acquafan di Riccione, le Caravelle e Ceriale (SV) e la piscina Bolle Blu (vicino ad Alessandria).

In quali musei entri gratis quando compi un anno in più

Non mancano nemmeno i siti culturali che offrono ingressi omaggio per il giorno del tuo compleanno: moltissimi musei di tutta Italia consentono di effettuare una visita a costo zero nella suddetta giornata.

Per esempio, il Museo di Trento consente di accedere gratis il giorno del compleanno a tutti i bambini di età inferiore a 14 anni accompagnati da un adulto.

Il Museo Egizio a Torino, invece, offre un ingresso gratuito a tutti coloro che compiono gli anni a prescindere dall’età.

Tutti al cinema, il biglietto è omaggio

Sempre nel giorno del tuo compleanno puoi ottenere un ingresso gratuito al cinema per vedere i tuoi film preferiti in compagnia della tua famiglia o dei tuoi amici.

La promozione di cui stiamo parlando è riservata ai possessori della Skin Ucicard e consente di ottenere un biglietto in omaggio da utilizzare entro 7 giorni dal tuo compleanno. Ai possessori della carta Skin Family spettano due biglietti senza pagare.

Gli omaggi dei migliori brand

Passiamo ora agli omaggi dei brand noti a livello nazionale e internazionale: quali sono i regali che puoi ottenere il giorno del tuo compleanno?

Per tutte le ragazze e le donne amanti del beauty, esistono degli omaggi offerti da Sephora e Douglas: per poter ottenere i regali occorre, però, iscriversi ai programmi fedeltà.

Per esempio, Sephora regala – ai clienti Gold – un codice sconto da utilizzare nei beauty store online oppure direttamente in negozio nella giornata del tuo compleanno.

Douglas, invece, regala un codice promo da 10 euro da spendere in negozi nel giorno del compleanno a tutti i clienti che richiederanno la Beauty Card. Non c’è nessuna spesa minima.

Per gli amanti dell’abbigliamento, H&M offre uno sconto del 25% su un articolo a scelta; mentre da OVS si può ottenere uno sconto del 15%.

E ancora: Intimissimi offre uno sconto del 20% per il giorno del compleanno, mentre Liu Jo permette di risparmiare il 15% sugli acquisti. Pimkie regala un buono sconto da 7 euro per il compleanno, mentre Yamamay regala 10 euro di sconto.

Per il tempo libero: Trony consente di risparmiare il 10% su un articolo a scelta, Buitoni regala un buono sconto sulle basi fresche e La Feltrinelli assicura uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 50 euro.