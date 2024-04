Chi è il compagno di Elenoire Casalegno? Si tratta di un vero e proprio mistero nel mondo del gossip, ma l'esperto in materia ha lanciato un'indiscrezione che potrebbe confermare i rumor relativi a questa presunta relazione d'amore e conseguente rottura. Scopriamo qualche dettaglio in più su questo misterioso uomo.

Chi è il presunto compagno di Elenoire Casalegno: età, lavoro, vita privata

Le voci di corridoio non sono mai state né confermate né smentite da entrambi i soggetti interessati, però sembrerebbe proprio che la conduttrice Elenoire Casalegno sia legata ad un noto organizzatore di eventi per il Milan Club. Il suo nome è Alessandro e non è noto il suo cognome.

Dispiace deludere i più curiosi ma non si hanno altre notizie di tale Alessandro dunque è ignota la sua vita privata così come è ignota la sua data di nascita e la sua età.

Una piccola conferma riguardo questa relazione potrebbe essere arrivata da Samantha De Grenet, amica della Casalegno, che ai microfoni della trasmissione Verissimo aveva parlato di una persona nella vita della sua cara amica, ovviamente senza fare nomi e rivelare altro.

Dal momento che nessuno dei due ha affermato nulla in merito alla presunta relazione è necessario l'utilizzo del condizionale. Sebbene si sia parlato di una persona nella vita della conduttrice televisiva, una bomba di gossip l'ha lanciata l'esperto Amedeo Venza. Secondo l'esperto di gossip:

Elenoire Casalegno parte per l’isola in totale singletudine.

Questa presunta storia con tale Alessandro, dunque, potrebbe essere già arrivata al capolinea.

Perché Elenoire Casalegno è al reality L'isola dei famosi

Elenoire Casalegno non parteciperà al reality show L'isola dei famosi in qualità di concorrente, ma come inviata. Dopo il misterioso fidanzato di cui non si sa nulla e l'indiscrezione di Venza riguardo la fine di questa presunta relazione, possiamo affermare che il reality sta già facendo parlare di sé non solo per lo share o per le sfide a cui sono sottoposti i concorrenti in gara; e siamo solo alla prima puntata.

Gli ex fidanzati di Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno è uno dei personaggi televisivi e del mondo dello spettacolo più chiacchierati in Italia. Le relazioni ufficiali e confermate dalla showgirl sono quella con Rocco Maurizio Anaclerio, noto a tutti come Dj Ringo con il quale ha avuto una figlia, Swami, nata nel 1999.

Nel 2014, la Casalegno, ha sposato Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4. Il loro matrimonio, però, è durato solo tre anni e infatti hanno divorziato nel 2017. Elenoire Casalegno aveva annunciato la fine della loro storia d'amore con un post su Instagram.

In passato le sono stati attribuiti flirt anche con: Vittorio Sgarbi, Omar Pedrini, J-Ax, Francesco Facchinetti e Matteo Malacco (chirurgo plastico).

