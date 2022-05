Torino è pronta ad ospitare l'Eurovision Song Contest, per la terza volta in Italia dalla sua primissima edizione. Ecco chi sono stati i vincitori italiani nella storia della kermesse che hanno permesso di ospitarla nel nostro Bel Paese.

Manca sempre meno al 10 maggio 2022, data in cui il PalaOlimpico di Torino aprirà le proprie porte per ospitare l'Eurovision Song Contest, per la terza volta in Italia grazie alla vittoria dei Måneskin nel 2021. Ma chi sono stati i vincitori italiani che, ben prima di loro, sono riusciti a portare la vittoria e di conseguenza il diritto di ospitare la kermesse nel nostro Bel Paese?

Per l'Italia la prima volta è stata nel 1964, otto anni dopo la primissima edizione dell'Eurovision. A portare a casa la vittoria nell'edizione che si è svolta al Tivolis Koncertsal di Copenaghen è Gigliola Cinquetti con "Non ho l'età (per amarti)" che ha letteralmente spopolato nelle classifiche musicali di tutta Europa.

La sua vittoria porta l'Eurovision per la prima volta in Italia al Centro Rai di Napoli, dove a trovare la vittoria è invece lo stato del Lussembrurgo. Per la seconda vittoria italiana dobbiamo aspettare il 1990, quando Toto Cotugno porta la sua Insieme: 1992 al Vatroslav Lisinski Concert Hall in Zagabria. Con il cantautore toscano l'Eurovision torna in Italia per la seconda volta nel 1993, allo Studio 15 di Cinecittà a Roma, anno in cui a vincere è la Svezia.

La terza volta per l'Italia è il 2021. In una gara al cardiopalma con Francia e Svizzera i Måneskin conquistano il Rotterdam Ahoy (e poi il mondo intero) con "Zitti e Buoni". Sono passati ben 29 anni dall'ultima volta. I cantanti italiani che hanno partecipato all'Eurovision Vincitori a parte, sono stati tantissimi i cantanti italiani, più o meno famosi e famosissimi, che hanno preso parte all'Eurovision Song Contest sin dalla sua primissima edizione. Ve li riportiamo tutti: 1956: Franca Raimondi si classifica ottava e Tonina Torrinelli si classifica quinta. 1957: Nunzio Gallo si posiziona sesto 1958: Domenico Modugno con "Nel blu dipinto di blu" arriva terzo 1959: ancora Domenico Modugno con "Piove (Ciao ciao bambina)", che gli vale la settima posizione 1960: Renato Rascel si classifica all'ottavo posto 1961: Betty Curtis ragiunge il quinto posto 1962: Claudio Villa con "Addio addio" arriva al nono posto 1963: Emilio Pericoli si classifica terzo 1965: un anno dopo la prima vittoria italiana, prova a replicarla Bobby Solo con "Se piangi, se ridi", ma arriva quinto 1966: Domenico Modugno arriva 18esimo 1967: Ancora Claudio Villa che arriva 11esimo 1968: Sergio Endrigo riesce a conquistare solo il decimo posto 1969: Iva Zanicchi arriva 14esima 1970: Gianni Morandi con "Occhi di ragazza" arriva ottavo 1971: Massimo Ranieri arriva quinto 1972: Nicola Di Bari arriva sesto 1973: Massimo Ranieri si classifica 13esimo 1974: ancora Gigliola Cinquetti, che sfiora per un pelo la seconda vittoria classificandosi seconda 1975: Wess e Dori Ghezzi si classificano terzi 1976: Albano e Romina arrivano settimi 1977: Mia Martini si classifica al 13esimo posto 1978: i Ricchi e Poveri arrivano 12esimi 1979: i Matia Bazar si aggiudicano il quindicesimo 1980: Alan Sorrenti arriva sesto 1983: Riccardo Fogli arriva 11esimo 1984: Alice e Franco Battiato conquistanto il quinto posto 1985: ancora Albano e Romina, che si classificano alla settima posizione 1987: Raf e Umberto Tozzi, terzi con "Gente di mare" 1988: Luca Barbarossa arriva 13esimo 1989: Anna Oxa e Fausto Leali arrivano noni 1991: un anno dopo la seconda vittoria italiana conquistata da Toto Cotugno ci prova Peppino Di Capri, che si classifica settimo 1992: Mia Martini ritenta questa volta classificandosi quarta 1993: Enrico Ruggeri arriva 12esimo 1997: i Jalisse arrivano quarti con "Fiumi di parole" 2011: Raphael Gualazzi arriva secondo 2012: Nina Zilli arriva nona 2013: Marco Mengoni con "L'essenziale" arriva settimo 2014: Emma Marrone arriva 21esima 2015: Il Volo arriva terzo con "Grande Amore" 2016: Francesca Michelin arrivva 16esima con "Nessun grado di separazione" Francesco Gabbani si posiziona sesto con "Occidentali's Karma" 2018: Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente" arrivano quinti 2019: Mahmood sfiora la vittoria classificandosi secondo con "Soldi" 2020: è il turno di Diodato con "Fai rumore", ma l'edizione viene sospesa causa Covid 2022: un anno dopo la terza vittoria italiana con i Måneskin ci riprovano Mahmood e Blanco con "Brividi"









Alcune curiosità sull'Eurovision Sono tantissime le curiosità attorno alla kermesse musicale europea. Sapevate, per esempio, che per risalire alla prima edizione della storia dell'Eurovision bisogna tornare indietro fino al 1956? Il primo paese ospitante fu la Svizzera, che per l'occasione scelse il teatro Kursaal di Lugano, ma la matrice dell'Eurovision Song Contest è tutta italiana. Per la sua realizzazioneinfatti, i membri dell'Unione Europea di radiodiffusione si sono ispirati al Festival di Sanremo, la cui primissima versione risale al 1951, quando ancora veniva trasmesso solo in radio.