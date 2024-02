Fabio Fazio presto in Mediaset? Il "colpaccio" di Piersilvio

"Se vuoi, noi siamo qua". È bastata questa frase di Piersilvio Berlusconi a far nascere l'indiscrezione secondo cui Fabio Fazio potrebbe approdare a Mediaset.

Il conduttore, insieme all'inseparabile Luciana Littizzetto, al momento va in onda su Discovery+ con il programma Che tempo che fa, dopo il mancato rinnovo del contratto in Rai.

Piersilvio non vuole farsi scappare l'occasione di acquisire il talk show - uno dei più seguiti in Italia - sulle reti Mediaset, e per questo ha fatto una allettante proposta al conduttore durante l'omaggio a Maurizio Costanzo. Ma cosa sappiamo sulla proposta e sul possibile passaggio?

Fazio a Mediaset? Cosa c'è di vero

Una battuta che, molto probabilmente, nasconde qualcosa di più. Le parole di Piersilvio Berlusconi, erede dell'impero televisivo di famiglia, sono un vero e proprio corteggiamento nei confronti di Fabio Fazio. I due erano ospiti del programma dedicato alla memoria di Maurizio Costanzo, andato in onda in seconda serata il 20 febbraio 2024.

Durante lo show, Piersilvio si è lasciato sfuggire un invito - con tono scherzoso - verso Fazio, storico conduttore della rete rivale.

Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch’io sento di avere l’intuizione che potrai diventare “quotidiano”, l’intuizione che mio papà aveva avuto con Maurizio. Quindi, se vuoi, noi siamo qua.

Insomma, il figlio prediletto di Silvio Berlusconi è stato molto chiaro: Mediaset aspetta Fabio Fazio a braccia aperte. Non sappiamo al momento se si è trattata di una semplice battuta o se sono in atto vere e proprie trattative per spostare il programma di successo Che tempo che fa su Canale 5.

La risposta di Fazio

Dal canto suo, Fabio Fazio è apparso inizialmente lusingato ma anche imbarazzato dalla proposta. E ha replicato così:

Eh, io ho appena iniziato sul Nove. Però, Pier Silvio, nel caso, ne parliamo fra qualche anno.

Insomma, con questa risposta il conduttore e autore televisivo ha deviato la domanda lasciandosi una porta aperta per il futuro. Al momento, dunque, Fazio non sembrerebbe interessato a lasciare Nove, dove è iniziata la sua avvenuta con Che tempo che fa dopo il divorzio in Rai.