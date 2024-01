Il Volo, il trio dal talento incredibile: chi sono le misteriose fidanzate dei cantanti?

Il Volo è il trio pop lirico conosciuto in tutto il mondo per il grande talento dei tre tenori e per le loro voci incredibili. Ma non solo. Ecco chi sono le misteriose fidanzate dei cantanti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Il Volo, il celebre gruppo pop lirico formato dai tre talenti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, si è fatto conoscere soprattutto per le voci incredibili. Infatti, fin dall'inizio della loro carriera, Il Volo incanta milioni di persone in tutto il mondo con spettacoli di musica sensazionali in Italia ma anche all'estero.

Naturalmente, i tre ragazzi non fanno parlare di sé soltanto per la loro musica o per il loro successo, cresciuto soprattutto dopo la vittoria al Festiva di Sanremo 2015, ma anche per i pettegolezzi e la curiosità riguardo la loro vita privata.

Chi sono le fidanzate degli affascinanti tenori?

Il Volo tra amore e pettegolezzi: chi sono le fidanzate di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble?

Il Volo è un gruppo musicale italiano che in pochissimi anni è andato molto lontano. Infatti, anche se ormai sono in attività da diverso tempo, i tre giovani tenori hanno cominciato la loro carriera molto presto e hanno raccolto subito consensi nel nostro Paese e persino all'estero.

Infatti, lo stile lirico ma con un tocco di modernità e le incredibili voci dei tre tenori hanno colpito migliaia di persone in Europa, negli Stati Uniti, in Sudamerica e addirittura in Asia.

Per quanto riguarda la loro vita privata, i ragazzi de Il Volo sono molto aperti e sinceri con i fan e non hanno mai avuto paura di parlare pubblicamente delle loro relazioni o di pubblicare contenuti sui loro profili social.

Per questo motivo, sappiamo qualcosa sulla vita amorosa dei membri de Il Volo. Ecco chi sono le fidanzate di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

La vita privata di Piero Barone: dopo la fine di una relazione, crede ancora nell'amore

Piero Barone, tra i ragazzi de Il Volo, è quello che si spende meno nel fare dichiarazioni sulla sua vita privata. Infatti, le ultime notizie confermate risalgono a diversi mesi fa, quando è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Tuttavia, non sembrerebbe che le cose siano cambiate molto da quel momento. Infatti, Piero è stato coinvolto in una lunga relazione con Valentina Allegri, figlia dell'allenatore della Juventus. Tra loro è finita nel 2022 e oggi Valentina è felicemente sposata.

Piero, invece, ha avuto un flirt con un personaggio noto del mondo dello spettacolo, Veronica Ruggeri, giornalista di Le Iene. Un pettegolezzo recente, infine, ha parlato di un flirt tra Piero Barone e Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore. Tuttavia, la presunta relazione tra loro non è mai stata confermata.

A Silvia Toffanin, comunque, Piero Barone ha rivelato di essere single ma di non aver smesso di credere nell'amore. Ecco cosa ha detto a Verissimo:

Sono single. L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte.

Ignazio Boschetto si sposa: ecco chi è la sua fidanzata

Ignazio Boschetto ha trovato il suo per sempre con l'imprenditrice italo-venezuelana Michelle Bertolini.

Michelle Bertolini è una ex modella e nel 2013 è stata incoronata Miss Venezuela International. Oggi si occupa di imprenditoria nell'ambito della cucina: possiede alcuni ristoranti in Venezuela e in Italia e con la sua Bertolini Wine vende vini italiani all'estero.

Il tenore dopo due anni insieme, ha chiesto a Michelle di sposarlo durante le vacanze di Natale. Lei ha subito detto sì e ha annunciato la sua gioia su Instagram con alcune tenere foto della proposta.

Prima di trovare la sua anima gemella, Ignazio Boschetto ha avuto alcune relazioni importanti. Ricordiamo soprattutto quella con la ballerina Ana Paula Guedes, durata diverso tempo e conclusa nell'autunno del 2022. Inoltre, il tenore ha avuto un flirt con la showgirl calabrese Roberta Morise.

Chi è la fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo: una relazione lunga e felice

Gianluca Ginoble è fidanzato da alcuni anni con Eleonora Venturini Storaro. L'ha ammesso il cantante stesso a Verissimo, dove ha detto:

Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora.

E ancora:

Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice.

Eleonora Venturini Storaro è laureata in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma e in Fashion e Design all'Istituto Marangoni di Milano. I due sembrano essere molto affiatati e felici.

Anni prima di incontrare Eleonora, Gianluca Ginoble ha avuto altre relazioni conosciute al pubblico. La sua ultima fidanzata prima di Eleonora è stata una ragazza di nome Francesca, che non faceva parte del mondo dello spettacolo. Prima ancora, Gianluca era stato con Pasqualina Sanna, conosciuta per la sua partecipazione a La Pupa e il Secchione, e con Mercedesz Henger, figlia dell'attrice Eva Henger.