Francesca Fialdini lascia la Rai? Al suo posto potrebbe arrivare una nota conduttrice

Il 2024 sembra iniziato in salita per la celebre conduttrice Francesca Fialdini: davvero lascia la Rai? Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, ma da inizio anno si parla di una possibile rivoluzione in casa Rai. Per il prossimo autunno i vertici di Viale Mazzini potrebbero essere vicini a una decisione definitiva. Il suo programma, "Da Noi A Ruota Libera", è destinato alla chiusura?

Francesca Fialdini lascia la Rai? Le voci si susseguono

A lanciare lo scoop, ancora una volta, è Dagospia e le voci ora si rincorrono senza sosta. Il palinsesto domenicale della Rai potrebbe presto essere rivoluzionato e il programma della Fialdini rischia di chiudere i battenti.

Dalle prime indiscrezioni circolate sul web, pare che la giornalista non sarebbe neppure a conoscenza dei cambiamenti previsti dall'azienda per cui lavora. La Rai, infatti, non le avrebbe ancora comunicato niente. Al posto di "Da Noi A Ruota Libera" si pensa a un programma completamente diverso, con un taglio nuovo e un’altra presentatrice. Stando alle voci delle ultime ore, la collega sarebbe già stata individuata (e sarebbe persino un'amica di Francesca Fialdini).

La trasmissione della giornalista toscana va in onda da diversi anni e ha conquistato una buona parte del pubblico Rai. Tuttavia, secondo i manager dell’azienda, il programma avrebbe un'impostazione troppo simile a quella di altre trasmissioni in onda nella stessa giornata. Insomma, l'obiettivo della Rai sarebbe quello di diversificare maggiormente il palinsesto della domenica.

“Francesca Fialdini racconta storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione. Storie di persone famose e persone comuni, accomunate dall’amore e dalla positività”. Così si legge sul sito del programma, che ora - tuttavia - appare in crisi.

Lo spiega Roberto D'Agostino sul suo sito, spiegando che "Da Noi a Ruota Libera" sarebbe vicino alla cancellazione. Su Dagospia, inoltre, si legge:

La conduttrice sarà un volto di Rai3. Interviste promozionali a volti di rete e non solo, uno schema troppo simile a quello di Domenica In con appalto esterno alla società Endemol Shine. A Viale Mazzini avrebbero deciso di non riconfermare per la prossima stagione del noto spazio domenicale. D’altronde il direttore del Daytime Mellone non aveva nascosto la volontà di creare una nuova impaginazione nel giorno festivo. La presentatrice, già impegnata in numerosi programmi, continuerà la sua collaborazione in Rai ma sulla terza rete, dove già conduce Le Ragazze e Fame d’amore.

Chi sostituisce Francesca Fialdini?

Nonostante la notizia della chiusura di "Da Noi a Ruota Libera" sia ancora incerta e priva di qualsiasi conferma, pare che la Rai abbia già pensato a una collega che possa sostituire Francesca Fialdini. Di chi si tratta? A prendere il suo posto, con un programma presumibilmente tutto nuovo, potrebbe essere Elisa Isoardi. Anche in tal caso, si tratta solo di voci non confermate, ma il dettaglio diffuso da Dagospia alimenta la curiosità del pubblico.

Le indiscrezioni in merito a una possibile chiusura della trasmissione della Fialdini erano circolate già l'anno passato, salvo poi confermare la programmazione. Questa volta cosa succederà?