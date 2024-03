Gabriele Corsi: moglie, figli, carriera e dove lavora lo speaker radiofonico

Nel mondo della radio molte voci diventano delle vere e proprie istituzioni, a tal punto che alcune approdano anche in tv. Tuttavia, in alcuni casi accade l'esatto contrario. Alcuni artisti sono intrattenitori nati, qualsiasi sia il mezzo messo a loro disposizione.

Basti pensare a Fiorello, che riesce a catalizzare l'attenzione dello spettatore in qualunque piattaforma. Ha condotto egregiamente il Festival di Sanremo insieme a Amadeus, da alcuni anni conduce Viva Radio 2, un programma radiofonico, disponibile in diretta video su Raiplay ogni giorno.

Oltre a Fiorello, uno dei volti più apprezzati, non solo in radio, ma anche in tv, negli ultimi anni è Gabriele Corsi che ha una lunga gavetta alle spalle. Scopriamo di più su di lui.

Gabriele Corsi: biografia e carriera

Gabriele Corsi nasce a Roma nel 1971. Si appassiona da giovane alla recitazione e vince una borsa di studio all'Accademia d'arte drammatica "Silvio D'Amico" a Roma. Inizia la sua attività artistica in tv nel 1996, anno in cui partecipa alla fiction di Rai Uno, Il maresciallo Rocca. Corsi, però, aveva già iniziato a studiare teatro, dove viene notato non solo per la fiction, ma anche per altre partecipazioni televisive, come la serie Romanzo siciliano o il film 10 regole per fare innamorare con Vincenzo Salemme. La sua carriera di attore si conclude nel 2016, ma parallelamente Gabriele Corsi ha portato avanti la sua passione per la comicità.

Nel 1999 forma il Trio Medusa insieme a Furio Corsetti e Giorgio Daviddi. La popolarità di questo trio emerge soprattutto con la partecipazione al programma Le iene, in cui i tre hanno modo di condurre interviste irriverenti. Successivamente, partecipano anche a Quelli che...il calcio. La sua attività di comico continua con Cartabianca, su Rai Tre. Diventa presentatore nel 2016 su Real Time con il programma Take me out, prosegue con Boss in incognito, su Rai Due, e Reazione a catena, il quiz preserale in onda su Rai Uno in estate.

Dal 2001 approda in radio con il programma Chiamate Roma Triuno Triuno su Radio Deejay insieme al Trio Medusa.

Di recente ha condotto Il contadino cerca moglie e ha commentato l'Eurovision Song Contest insieme a Cristiano Malgioglio nel 2021 e con Mara Maionchi nel 2023. Dal 2022 è approdato sul Nove con la conduzione del programma Don't forget the lyrics! per il quale ha vinto il Telegatto.

Il conduttore è stato riconfermato per commentare l'Eurovision Song Contest 2024, insieme a Mara Maionchi, che si terrà il prossimo 11 maggio alla Malmö Arena in Svezia. Quest'anno a rappresentare l'Italia ci sarà Angelina Mango che ha vinto il Festival di Sanremo con il brano "La noia".

Vita privata, chi sono la moglie e i figli

Laureto in Scienze Politiche all'Università La Sapienza di Roma, non ha mai nascosto la sua fede calcistica essendo tifoso sfegatato della Lazio.

Il conduttore è sposato con Laura Pertici, giornalista del quotidiano Repubblica. Dalla loro unione sono nati due figli: Margherita e Leonardo. Sui suoi canali social è molto attivo, mostra spesso foto della sua quotidianità.