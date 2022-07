In una società in cui tutto è pubblico, coprirsi il volto e celare la propria identità è un atto rivoluzionario. Questa è la scelta artistica e forse anche politica di Liberato, eclettico cantautore napoletano. Occhiali da sole scuri, cappuccio nero, mantello e un canale YouTube: così si presenta al grande pubblico del web nel 2017. Riesce a mantenere l’anonimato per 5 anni, fino a ieri. Secondo alcuni rumors, infatti, sembrerebbe essere Gennaro Nocerino la voce del progetto "Liberato". Ecco cosa abbiamo scoperto.

Gennaro Nocerino, chi è il cantautore che potrebbe essere Liberato

YouTube e i social gli hanno permesso di mantenere segreta la sua identità. È riuscito negli anni nel suo proposito di mantenere un livello di riservatezza totale grazie a effetti speciali. Finora non ha avuto uno spazio tutto suo per un live, ma ha optato, piuttosto, delle comparse, incappucciato e immerso negli effetti speciali. Insomma, probabilmente Liberato ha dei complici tra i tecnici delle luci.

I social hanno dato la luce a Liberato, ma rischiano di rovinare l’identità anonima che si era costruito. Da Tik Tok, il social della generazione Z, si sta diffondendo la notizia che Liberato sarebbe lo pseudonimo di Gennaro Nocerino, in arte Hot Spell. Ma è davvero così? Già diversi anni fa si vociferava che dietro il mantello e il cappuccio di Liberato ci fosse Livio Cori, anche lui un autore partenopeo. Chissà se anche stavolta l’utente che ha ricostruito la sua indagine su un video di Tik Tok verrà smentito. Finora tutto tace.

Ecco le prove della scoperta dell’identità di Liberato

Prova 1

Ascoltare un live di Gennaro Nocerino, alias Hot Spell

Confrontare la voce di Gennaro Nocerino con quella di Liberato

Prova 2

Cercare su Google il testo di “We came from Napoli”

Scoprire che l’autore di “We came from Napoli” è Nocerino e non Liberato

Prova 3

Cercare sul sito della SIAE “Future Romance” di Gennaro Nocerino

Verificare che Gennaro Nocerino risulti tra gli autori di “Future Romance”

Scoprire che Liberato è citato tra gli autori di “Future Romance”

L’identità di Liberato non risulta ancora svelata

Il video su Tik Tok per tantissimi fan e anche troppi giornalisti è sembrato una rivelazione. Tuttavia, su questo argomento nel 2018 Gianni Valentino aveva pubblicato un romanzo intero: “Io sono liberato”. Nelle pagine scritte 4 anni fa già c’erano queste informazioni. Già era descritto tutto il processo di indagine. Nocerino era già stato chiamato in causa per portare alla luce l’identità dell’autore di “Nove Maggio”. Egli fece spallucce. A questo punto non resta che immaginare che “Liberato” sia il nome di un collettivo artistico di cui Gennaro Nocerino è solo uno dei componenti. Dunque, niente di nuovo sotto il sole e l’identità di Liberato resta nascosta sotto il cappuccio.

