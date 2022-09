È ormai chiaro che il Grande Fratello Vip si stia aprendo sempre di più alle nuove generazioni che "abitano" i social network. Tra i concorrenti della nuova attesissima edizione infatti, il padrone di casa Alfonso Signorini ha chiamato anche George Ciupilan. Ecco chi è il giovanissimo influencer che varcherà la celeberrima porta rossa e dove l'abbiamo già visto in televisione.

Chi è George Ciupilan, dall'infanzia difficile al riscatto

George Ciupilan nasce nel 2002 in Romania, ma dopo un'infanzia tutt'altro che facile è arrivato in Italia, stabilendosi precisamente a Stella, in provincia di Savona. Abbiamo citato l'infanzia difficile perché come ha raccontato lui stesso, George ha conosciuto purtroppo troppo presto il mondo delle dipendenze e a cosa queste portino, a causa dell'alcolismo del padre.

Proprio per questo motivo la madre di Ciupilan ha lasciato la Romania definitivamente, portando con sé il figlio. Un nuovo inizio ancora una volta in salita per il ragazzo, per via della barriera linguistica che lo divideva dai suoi coetanei causandogli alcune prime difficoltà nell'integrazione soprattutto nell'ambiente scolastico.

Non sappiamo se Ciupilan abbia concluso gli studi o se si sia fermato prima del diploma. Quello che è certo però è che a giudicare dai risultati e dai numeri ottenuti sui social ha trovato la sua dimensione.

Il successo su TikTok

Le nuove generazioni le troviamo tutte su TikTok e proprio su questo social George Ciupilan conta ben 1.7 milioni di follower, destinati sicuramente ad aumentare con la sua partecipazione al reality condotto da Signorini, di cui faranno parte anche Edoardo Donnamaria e Giovanni Ciacci, il primo concorrente a essere stato ufficializzato.

Il secondo social su cui è molto presente, è Instagram, che come fanno molti altri influencer della Generation Z, Ciupilan utilizza quasi come "appendice" del primo. Tra click, follow e visualizzazioni Ciupilan ha iniziato ad accumulare numeri altissimi, che gli hanno permesso di fare del suo successo sui social il suo lavoro.

George si mantiene quindi firmando diversi contratti che gli permettono di prendere parte a diverse collaborazioni e sponsorizzazioni. Ma da dove arriva tutto questo seguito? La risposta la troviamo nella televisione.

Prima del Grande Fratello Vip, l'esperienza in RAI

Una delle prime apparizioni di George Ciupilan sul piccolo schermo è stata in occasione de Il Collegio, il programma di successo in onda sulla RAI che permette ai ragazzi delle nuove generazioni di studiare (sotto i riflettori) immersi in un contesto ben diverso da quello che conoscono oggi. George Ciupilan è stato uno dei personaggi sicuramente più di spicco della quarta edizione del programma, ambientata nel 1982.

Successivamente lo abbiamo ritrovato in un altro programma RAI ideato sulla stessa linea de Il Collegio, ovvero la prima edizione de La Caserma. In questo caso, Ciupilan e tutti gli altri suoi giovani compagni erano chiamati a vivere una vera e propria esperienza militare, con tanto di allenamenti, sveglie a orari improbabili, punizioni e prove.

Curiosità e vita privata

George Ciupilan ama tenersi in forma e se non lo fa in palestra lo fa giocando a calcio con gli amici. È anche un grande appassionato di ballo e in modo particolare di quello latino americano. Dai suoi scatti su Instagram si può notare anche un certo interesse per la moda e lo stile street wear, tra quelli più in voga tra i giovanissimi.

Non sappiamo se George Ciupilan abbia una fidanzata, ma in passato si è lasciato andare ad alcuni flirt sotto le telecamere, come quello con Linda Mauri, una delle compagne durante La Caserma.

Tra le amicizie famose di George Ciupilan (o almeno famose tra i suoi coetanei e chi usa abitualmente i social) c'è quella con Denis Dosio. Anche quest'ultimo in precedenza è stato concorrente al Grande Fratello Vip e, se vogliamo dirla tutta, è stato uno dei primissimi ponti tra il mondo della televisione e un pubblico molto più giovane, ma è stato squalificato dal programma per via di una bestemmia.