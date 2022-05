Il 23 maggio 2022 si celebra la Giornata Mondiale della legalità che quest'anno coincide con il 30esimo anniversario delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, in cui morirono Falcone e Borsellino. Ecco gli eventi in programma.

Istituita per la prima volta nel 2002, la Giornata della Legalità si celebra ogni anno il 23 maggio, in memoria delle vittime di tutte le mafie. In modo particolare, per il forte significato che queste portano con sé, si ricordano gli attentati ai giudici Falcone e Borsellino, nel 1992, conosciute come la strage di Capaci la prima e la strage di Via D'Amelio la seconda.

Giornata della Legalità 2022: cos'è e cosa si celebra

La ricorrenza di quest'anno coincide con due importanti anniversari. Come dicevamo infatti, il 23 maggio è proprio il giorno in cui, nel 1992, tutt'Italia rimase sconvolta nell'apprendere dell'avvenuta strage di Capaci, nella quale persero purtroppo la vita per mano di "Cosa nostra", Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta che li accompagnava: Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

Il 19 luglio 1992 qualche mese più tardi, a perdere la vita nella strage di Via D'Amelio sempre per mano di "Cosa nostra", a perdere la vita fu invece Paolo Borsellino. Oltre al magistrato, le vittime furono anche i cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

La Giornata della Legalità 2022 cade proprio nel 30esimo anniversario di questi due tristi eventi, per questo, in tutta Italia, sono state organizzate alcune iniziative che coinvolgono anche i ragazzi più giovani, insieme nella commemorazione e nella giusta condanna di tutte le mafie. Anche i media hanno organizzato i propri palinsesti per l'occasione.

L'Italia unita contro tutte le mafie

Tra le manifestazioni promosse in occasione di questa importantissima ricorrenza, al Foro Italico Umberto I di Palermo come ogni anno si svolgerà la commemorazione ufficiale a cui presenzieranno il Presidente Sergio Mattarella e le più alte cariche dello Stato.

Ci sarà poi ovviamente anche la cerimonia davanti all'Albero Falcone con il Silenzio d'ordinanza della Banda della Polizia di Stato e la lettura dei nomi delle vittime delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio.

A partire da mezzogiorno fino alle prime ore della serata inoltre, sul palco del Foro Italico si alterneranno alcune testimonianze, esponenti del giornalismo, dell'istruzione e anche dello spettacolo. All'albero Falcone, in attesa dell'ora precisa dell'esplosione, si esibiranno alcuni artisti tra cui anche Gianni Morandi.

Il palinsesto dedicato della RAI

La RAI ha dedicato un intero palinsesto dal titolo "Trent'anni insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" alla Giornata della Legalità, con una serie di appuntamenti diffusi su tutte le reti dell'emittente, anche su RaiPlay, dove potrete trovare una serie di interessantissimi documentari sul tema.

A partire dalle 21:25 per esempio, sulla rete ammiraglia della RAI andrà in onda "Solo per passione - Letizia Battaglia fotografa", in cui viene raccontata la vita della fotografa palermitana recentemente scomparsa che, da sempre, anche attraverso i suoi lavori, si è schierata contro la mafia.

Su Rai 3 invece la puntata del programma di inchieste Report si chiamerà "La bestia nera" e sarà dedicata ai 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino. Anche l'intera programmazione di Rai Storia sarà interamente dedicata agli avvenimenti del 23 maggio e del 19 luglio 1992.