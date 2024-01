Dopo il documentario arriva il libro di Ilary Blasi: ecco quando esce

Quando esce il libro di Ilary Blasi? Finalmente, dopo una lunga attesa, la showgirl ha rivelato la data di uscita del suo lavoro in cui ha parlato della sua rinascita dopo la separazione con l'ex marito Francesco Totti. Scopriamo tutti i dettagli.

L'opera realizzata dalla showgirl è uscita oggi, 9 gennaio 2024. Il libro è edito dalla casa editrice Mondadori e il titolo è Che stupida. La mia verità. Si tratta di una vera e propria autobiografia che vuole dare un finale diverso ed inaspettato al documentario che l'ha vista protagonista ed uscito su Netflix lo scorso anno.

Ilary Blasi ripercorre nuovamente la sua storia d'amore con l'ex capitano della Roma: dal loro primo incontro alla nascita dei loro tre figli (Christian, Chanel ed Isabel). La showgirl parlerà anche della loro separazione e della scoperta del tradimento dell'ex marito con Noemi Bocchi.

Il tema principale del libro, però, non riguarda la sua relazione con l'ex marito, ma la sua rinascita dopo la fine di quella storia. Il libro è infatti descritto in questo modo:

Che stupida è la storia di dolore e rinascita, straordinaria eppure comune, di una donna che ha perso l'amore ma non ha mai smarrito se stessa . Con un finale inatteso.

L'uscita del libro è stata annunciata proprio da Ilary Blasi con un lungo post sul social network Instagram pubblicato circa due ore fa.

La showgirl ha esordito così:

Gli amici mi chiamano “Ice Princess”, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro.