Il segreto di Liberato: quando esce il film del cantante napoletano

Ultima sorpresa del cantante e compositore napoletano la cui identità non è ancora stata svelata: cosa sappiamo sul film di Liberato, presto al cinema.

Rapper, cantante e compositore musicale: Liberato in pochi anni ha saputo conquistare il pubblico napoletano, e non solo. Parte del suo successo è dovuto alla scelta di non rivelare la sua identità, anche se ci sono state delle indiscrezioni.

Adesso una nuova notizia sta facendo il giro del web, mandando i fan in estasi: sta per uscire il film di Liberato! Si chiama "Il segreto di Liberato" e sarà disponibile a partire da una data significativa... Ecco cosa sappiamo.

Liberato, presto il primo film: di cosa parla e quando esce

Il rapper napoletano è un esperto della suspense, lo sa bene chi lo segue da anni e ha partecipato ai suoi concerti-evento. La notizia del film arriva come un fulmine a ciel sereno: nessuno se lo aspettava e, come prevedibile, in poche ore l'interesse è arrivato alle stelle.

Ma cosa sappiamo sul film di Liberato e quando esce al cinema? Ebbene, le informazioni a disposizione sono ancora poche. Sappiamo che il titolo è "Il segreto di Liberato" e che uscirà il 9 maggio, data dell'iconica canzone che lo ha reso famoso in tutta Italia.

Ad annunciare la pellicola un post sulla pagina Instagram del cantante:

IL SEGRETO DI LIBERATO

‘RO 9 MAGGIO ‘O CINEMA

Non resta che aspettare per scoprire qualche informazione in più sulla trama e sulle canzoni che faranno da sottofondo alla narrazione!