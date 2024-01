Chi era Mango, tutto sul cantante: canzoni famose, moglie, figli e causa della morte

Pino Mango è stato uno dei cantautori più importanti della musica pop italiana, conosciuto per il suo contributo nel mondo della musica popolare: la sua carriera ha spaziato dal pop al latin jazz.

Mango ha ottenuto moltissimi successi durante la sua carriera musicale, soprattutto negli anni Ottanta e Novanta con brani come Oro e Adesso.

Carriera del cantautore lucano Pino Mango

Giuseppe Mango era nato nel 1956 a Lagonegro, in Basilicata. Dotato di un talento per il canto straordinario, già a 6 o 7 anni cantava in una cover band con il fratello maggiore Michele. La sua carriera vera e propria come musicista inizia però negli anni Settanta, quando si appassiona al soul e all’hard rock.

Ancora molto giovane, durante gli anni dell'Università inizia a scrivere testi per canzoni, e, non completando gli studi, decide di trasferirsi a Roma per cercare di inseguire il suo sogno di lavorare nella musica.

Nella Città Eterna stringe amicizia con Renato Zero, che lo presenta a Franco Migliacci, produttore della RCA Italiana. Sarà proprio questa etichetta che pubblicherà il suo primo album: La mia ragazza è un gran caldo, nel 1976.

Questo album, e il secondo dal titolo Arlecchino (1979), non ebbero un grande successo tra il pubblico, ma attirò la stima di molti interpreti del mondo della musica italiana. Anche dopo il mancato successo del terzo album, il cantautore inizia a pensare di di abbandonare il mondo della musica per concludere gli studi universitari.

Per caso Mogol ascolta un suo provino: colpito dal suo talento, decide di incontrarlo di persona. Dal loro incontro nacque il grande successo Oro, pubblicato nel 1984.

Mango sul palco dell'Ariston

Dopo il successo del brano scritto con Mogol, Mango decide di partecipare a Sanremo nella categoria "Nuove proposte": la partecipazione gli valse il premio della critica.

Finalmente il cantautore ottiene il successo meritato e il favore del pubblico, maturando anche il proprio stile musicale, ricco di sonorità pop e rock.

Nel 1986 fu protagonista a Sanremo con ben tre brani come autore e uno come interprete. Fu protagonista a Sanremo anche nel 1987, ma in quell’anno il suo maggior successo fu il brano Bella d’estate, scritto con Lucio Dalla. Torna sull'Ariston anche in altre due occasioni: nel 1995 e nel 1998.

Vita privata, moglie e figli

Il grande amore di Mango è stata la cantante Laura Valente, di cui negli anni Ottanta era stato produttore.

Nel 1985 i due si sono messi insieme, ma si sono sposati solo nel 2004.

La coppia ha avuto due figli: Filippo, che oggi fa il batterista, e Angelina, anche lei cantante, come il padre e la madre.

Malattia e causa della morte

Era il 7 dicembre 2014 quando il cantautore, durante un concerto benefico al Palaercole di Policoro, in provincia di Matera, venne colpito da un attacco cardiaco fulminante, mentre stava eseguendo Oro al pianoforte.

Dopo aver interrotto la propria esibizione e aver chiesto scusa al pubblico, se ne va con la stessa eleganza e gentilezza che da sempre lo hanno contraddistinto. È sepolto a Lagonegro, in provincia di Potenza, il suo paese natale

Il fratello del cantautore, Giovanni, muore due giorni dopo, molto probabilmente anche lui per un attacco cardiaco. L'uomo si era sentito male all'interno della villa del fratello, dove erano riuniti i familiari per la veglia in attesa dei funerali del cantante.

Le 8 canzoni più famose di Mango

Ecco le canzoni che sono state nelle vette delle classifiche: