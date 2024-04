Chi è Martina Stoessel, cosa sappiamo sulla cantante presunta "fiamma" di Fedez

Martina Stoessel, conosciuta semplicemente come Tini, è un'attrice, cantante e ballerina argentina, diventata famosa tra i più piccoli tramite la serie Violetta, nella quale ha interpretato la protagonista.

Nella sua carriera però non si ferma solo alla recitazione: tra tour e vita privata ecco chi è Martina Stoessel.

Martina Stoessel: la carriera della cantante ed attrice

Martina nasce il 21 marzo 1997 a Buenos Aires. Figlia di Alejandro Stoessel, un produttore, e Mariana Muzlera, ha un fratello di nome Francisco.

Inizia fin da giovane ad appassionarsi al mondo della musica, studiando canto, teatro musicale, danza e pianoforte.

Gli esordi

La sua carriera come attrice inizia da giovanissima: appare nel 2007 nella famosa telenovela argentina Il mondo di Patty nel ruolo di Martina, una delle assistenti di Fito Bernardi. Nel 2008 riappare nella stessa serie con un differente ruolo, quello di Anna da bambina.

Nel 2011 partecipa alla stesura della canzone Tu Resplandor di Shannon Saunders.

Il successo

Il successo di Tini arriva con il ruolo di protagonista nella serie Violetta, cominciata nel 2011 e conclusasi nel 2015. La serie ha spopolato in Italia, così come in Europa e in America Latina, in cui Martina interpreta una giovane ragazza appassionata tra musica, show e spettacoli. Numerosi sono i brani interpretati dalla Stoessel, che ha stupito il pubblico con la sua potente e strepitosa tonalità vocale.

Il successo derivante dalla serie si trascina negli anni successivi: nel 2012 vince il premio come Artista latinoamericano preferito ai Nickelodeon Kids' Choice Awards.

Dalla serie Violetta derivano una serie di spettacoli teatrali in tutto il mondo e il film uscito nel 2016 e dal titolo: Tini - la nuova vita di Violetta. Nello stesso anno esce il primo album della Stoessel, intitolato semplicemente Tini.

Ha partecipato a numerosi programmi italiani, tra cui Ballando con le stelle, Ti lascio una canzone e L'anno che verrà.

Dopo la carriera di attrice si concentra sulla carriera musicale, collaborando con vari artisti tra cui Karol G. con il brano Princesa, Sebastian Yatra, con il singolo Quiero Volver e con Flo Rida nel remix della canzone La cintura di Alvaro Soler.

Nel 2018 esce il suo secondo album Quiero Volver.

Il suo terzo album esce il 3 dicembre 2020 col nome Tini Tini Tini

Carriera attuale

Martina Stoessel attualmente continua con la sua carriera musicale.

Nel 2022, per il 10° anniversario dell'uscita della serie Violetta, partecipa al documentario di Disney+ intitolato Tini: amore e tanta musica, in cui i fan della serie hanno potuto riascoltare alcune delle canzoni più famose della serie.

Nel 2023 e 2024 escono relativamente il quarto (Cupido) e il quinto (Un mechon de pelo) album.

Vita privata: tra relazioni ed indiscrezioni

Martina ha avuto una lunga relazione con il modello Pepe Barroso.

La loro relazione non è durata e dal 2019 al 2020 si fidanza con il cantante Sebastian Yatra, sono molte le collaborazioni musicali dei due, ma le difficoltà reciproche li hanno allontanati.

Poco dopo comincia una relazione con il calciatore Rodrigo De Paul, che si conclude però nel 2023.

Martina Stoessel ha una nuova fiamma?

Martina Stoessel ha una relazione con Fedez?

Tutti sono a conoscenza della crisi tra Fedez e Chiara Ferragni che, attraverso i social, è sotto gli occhi di tutti gli utenti del web.

Delle nuove informazioni sembrano però colpire non solo il rapper italiano ma anche la popstar argentina. A lanciare l'indiscrezione è stato Pomeriggio 5: secondo il programma la cantante sarebbe finita sotto il mirino di Fedez. Quest'ultimo infatti ha cominciato a seguire Martina sul suo profilo Instagram, ma quest'ultima non ricambia il follow.

Attualmente nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle notizie che stanno circolando sul web.