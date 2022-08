Olivia Newton-John si è spenta nella mattinata dell'8 agosto 2022. La triste notizia in poco tempo ha fatto il giro del web, raccogliendo il cordoglio di fan di tutto il mondo e di ogni età. A salutarla per l'ultima volta pubblicamente è stato anche un affranto John Travolta, co-star di Grease.

Il famoso musical ha segnato per Olivia il raggiungimento del successo a livello globale, ma la sua carriera è iniziata molto prima di incollarsi addosso il ruolo di Sandy. Ecco allora chi era Olivia Newton-John dalla sua infanzia agli esordi nello spettacolo fino alla malattia, presumibilmente causa della sua dipartita.

Chi era Olivia Newton-John, prima e dopo Sandy

Nata nella tranquilla Cambridge in Inghilterra il 26 settembre del 1948 ma cresciuta in Australia, Olivia dimostra ben presto una particolare propensione per la musica, tanto da fondare una band, i Soul Four, con alcuni compagni di scuola per poi intraprendere la carriera da solista. Vince anche un concorso per giovani talenti, che le permette di incidere i suoi primi brani.

Nel 1974 partecipa agli Eurovision Song Contest rappresentando proprio il suo Paese natale portando il brano Long Live Love con cui si aggiudica il quarto posto. La vittoria per quell'edizione è degli svedesi ABBA. Dopo Long Live Love incide altri brani e con due Grammy vinti inizia a farsi notare anche negli Stati Uniti.

Qualche anno dopo il suo straordinario esordio cinematografico con Grease Olivia Newton-John pubblica Physical, un brano che può considerarsi simbolo degli anni '80 omaggiato nel 2020 da Dua Lipa con il singolo omonimo.

Il successo di Physical le permette di collaborare anche con artisti del calibro di Elton John e Michael Jackson. Nel 1992 le viene diagnosticato il tumore al seno, cosa che la costringe a rallentare un po' per prestare più attenzione verso il proprio stato di salute, ma Olivia non si ferma del tutto e continua a cantare e a recitare in diverse occasioni.

Il successo con Grease

Difficile immaginare una Sandy con un volto diverso da quello dolcissimo di Olivia Newton-John, così come è difficile immaginare un Danny Zuko con sembianze diverse da quelle di un giovane e affascinante John Travolta.

È il 1978 quando la cantante viene scritturata per interpretare la co-protagonista di Grease e, da quel momento, la sua fama subisce un'impennata verso l'alto.

I due attori continuano a mantenere un rapporto di profonda amicizia e stima per anni dopo il debutto del musical e si ritrovano ciclicamente per duettare insieme. Una di queste occasioni, nel 2012, è stata nella trasmissione The Ellen DeGeneres Show in cui hanno presentato il loro album di Natale.

Vita privata, famiglia e malattia

Moltissimi fan hanno desiderato un risvolto romantico tra John Travolta e Olivia anche al di fuori dello schermo, ma tra i due come abbiamo detto non c'è mai stato nulla di più di un sincero legame di amicizia. E forse è stato giusto così.

Olivia Newton-John è stata sposata dal 1984 al 1995 con Matt Lattanzi, attore italo-americano da cui ha avuto una figlia Chloe, nata nel 1986 e che oggi, come i genitori fa l'attrice e la cantante. Dal 2008 fino alla sua morte la Newton-John è stata sposata con il produttore John Easterling.

Prima di conoscere il suo secondo marito però Olivia è stata fidanzata con Patrick McDermott, un cameraman scomparso misteriosamente nel 2005 in seguito a una battuta di pesca notturna. Il suo corpo non è mai stato ritrovato e le indagini si sono concluse con l'ipotesi che l'uomo abbia avuto un incidente in mare.

Il cancro è stato purtroppo grande protagonista della vita di Olivia fino a portarla via all'età di 73 anni. La diagnosi di tumore al seno è arrivata infatti subito dopo la dipartita del padre per un brutto male e durante la prima ricaduta della malattia, Olivia ha perso anche la sorella maggiore, Rona.