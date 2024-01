Se in casa hai deciso di installare un condizionatore per riscaldare il tuo appartamento in queste giornate invernali, ora è tempo di pulizia: ecco 5 semplici trucchi per pulirlo in maniera semplice e veloce.

Tra i metodi di riscaldamento complementare delle proprie abitazioni, quest’anno ha preso molto piede l’utilizzo dei condizionatori.

Un utile apparecchio che permette un doppio utilizzo, mantenendo la casa calda in inverno e refrigerata in estate.

Durante queste settimane molti italiani, dunque sono ricorsi all’uso del condizionatore per riscaldare le proprie abitazioni.

Ad usarlo in media 7 italiani su 10 come riscaldamento complementare della propria abitazione dunque è molto importante effettuare una pulizia profonda dell'impianto di condizionamento, soprattutto per ragioni di salute ma anche di efficienza.

Ecco allora 5 semplici trucchi per permettono di pulirlo in maniera rapida e senza spendere troppi soldi.

Condizionatore, ecco come pulirlo con 5 semplici trucchi salva spesa

Lo abbiamo appena detto, sempre più italiani utilizzano il condizionatore anche in inverno come impianto complementare al riscaldamento principale di casa.

Di certo il suo utilizzo avrà ripercussioni sulle bollette elettriche, ma va detto che oltre a prestare attenzione alla classe energetica dell’apparecchio, al costo medio dell’energia e al tempo di utilizzo giornaliero, il risparmio e l’efficienza dell’apparecchio passano anche da una corretta manutenzione.

Una pulizia profonda assicurare, infatti, performance migliori all’impianto aumentandone la sua durata nel tempo. Ma certamente non meno importanti sono gli effetti sulla salute.

Igienizzare e pulire il condizionatore permette di respirare aria pulita, e pertanto è molto importante soprattutto se ci sono bambini o soggetti con allergie.

Nel filtro infatti si possono annidare batteri, virus e polveri che devono assolutamente essere eliminati.

Ma ciò permette anche una maggiore efficienza del climatizzatore e senza ombra di dubbio spese più "leggere" in bolletta.

La pulizia e la manutenzione del condizionatore non è per niente difficile e può essere fatta in maniera autonoma.

Va detto subito che il climatizzatore deve essere pulito almeno due volte all'anno: a fine estate e a fine inverno, in pratica dopo che è stato usato regolarmente.

Partendo dall’esterno, l'unità posizionata fuori l’abitazione è generalmente molto impolverata.

La sua pulizia deve essere fatta utilizzando un panno umido e rimuovendo a fondo lo sporco che si è depositato.

In particolare la prima cosa da pulire è la griglia di protezione della ventola, cosi da mantenerla libera da corpi estranei che potrebbero danneggiarne il funzionamento.

Condizionatore, ecco come pulirlo in 5 passaggi

La parte del condizionatore posizionata all’interno del proprio appartamento deve essere pulita tenendo conto di 5 passaggi fondamentali.

La prima cosa è assicurarsi di aver staccato il contatore elettrico cosi da evitare che l’impianto sia alimentato.

Poi bisogna scoperchiarlo togliendo il coperchio in plastica posizionati sopra gli split esterni e, con un aspirapolvere, aspirare lo sporco più evidente come polvere ed altro che si è posizionato nel condizionatore.

Dopo aver passato l’aspirapolvere utilizzare un panno o una spugna inumidita, con qualche goccia di detergente neutro.

Dopo aver rimosso lo sporco più difficile è consigliabile disinfettare le superfici dello split con prodotti naturali come l'aceto o il bicarbonato.

Ecco come pulire i filtri

Per pulire i filtri del condizionatore, bisogna prestare attenzione soprattutto se si è allergici.

Per estrarlo è bene consultare prima il libretto di istruzione dell’apparecchio prima di fare qualche danno.

Se si soffre di allergia è importante utilizzare delle mascherine per proteggere le vie respiratorie.

Nei filtri infatti si annidano batteri e sostanze irritanti.

Dopo averlo estratto con attenzione bisognerà lavare il filtro in acqua tiepida e sapone neutro ed asciugarlo con un panno pulito lasciandolo anche all’aria cosi da rimuovere l’umidità presente.

Prima di riposizionarlo è meglio disinfettarlo con prodotti specifici e se si notassero particolari rotture o imperfezioni il consiglio è di sostituirlo.

Va pulito anche lo scambiatore di calore, utilizzando appositi prodotti schiumosi che vanno spruzzati e poi spazzolati via.

Al termine della pulizia consigliamo di spruzzare uno spray germicida su tutte le parti del condizionatore, prima di rimontarlo.

Fatte tutte queste operazioni altro suggerimento è di riavviare il condizionatore lasciandolo acceso per almeno un’ora a finestre aperte.