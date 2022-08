Un amore complicato e due giovani ragazzi che hanno le proprie ragioni per volerlo. Purple Hearts non inizia come una storia d'amore tra le più classiche, ma sicuramente ha qualcosa da insegnarci. Ecco di cosa parla il film del momento disponibile su Netflix.

La classifica dei film più visti su Netflix è utile sotto molti punti di vista. Aiuta il colosso dello streaming a capire i gusti del pubblico (e di conseguenza anche a indirizzarli) e viene in soccorso a noi abbonati quando abbiamo voglia di rilassarci davanti alla tv ma non sappiamo cosa guardare, evitandoci ore e ore di "scroll" tra un titolo e un altro.

In seconda posizione per quanto riguarda l'Italia c'è Purple Hearts, pellicola basata sul romanzo omonimo scritto da Tess Wakefield. Scopriamo insieme di cosa parla la trama e altre curiosità.

Purple Hearts, di cosa parla la trama

Purple Hearts è la storia di Cassie Salazar e Luke Morrow. Lei è un'aspirante cantautrice, ha una band con cui sogna di sfondare e per mantenersi mentre tenta di realizzare le proprie ambizioni lavora come barista in un bar frequentato da militari.

Lui invece si è appena arruolato nella Marina Americana ed è in procinto di partire per la sua prima missione in Iraq. I due non potrebbero essere più diversi di così, sembrano appartenere a due pianeti molto distanti. Eppure i destini dei due sono inevitabilmente legati.

Cassie infatti soffre di diabete di tipo 1 e l'unica assicurazione sanitaria che può permettersi con i soldi che guadagna non le permette di coprire le spese per comprare i medicinali necessari per sopravvivere. L'unico modo è tentare il vantaggioso matrimonio con un militare americano. Il "prescelto" è Frankie, amico di Cassie, ma quando questi rifiuta è Luke a proporsi.

Il ragazzo accetta questa particolare sfida e le propone di sposarsi immediatamente per poi divorziare una volta raggiunto l'obiettivo. Solo che, appunto, i caratteri dei due sono pressoché inconciliabili e benché siano attratti fisicamente l'uno dall'altra sin da subito non riescono a vivere il "finto matrimonio" come una neo coppia di sposini felice.

Il tempo e le sfortunate circostanze in cui si imbatteranno i due protagonisti, li avvicineranno sempre di più.

Gli attori che compongono il cast

Come si vede anche dal trailer disponibile sia su Netflix sia su YouTube, protagonisti assoluti di Purple Hearts sono Sofia Carson (Tini - La nuova vita di Violetta, Descendants: Wicked World, Marvel's Spider-Man) che è anche una delle produttrici del film e Nicholas Galitzine (New York Academy, Handsome Devil).

Completano il cast Chosen Jacobs, John Harlan Kim, Kat Cunning, Linden Ashby, Scott Deckert, Anthony Ippolito e ancora Loren Escandon, Sarah Rich, Breana Raquel, Dustin Ryder e Nicholas Duveray.

Il finale spiegato

Quello che emerge durante la pellicola è che il finto matrimonio proposto da Cassie per affrontare le spese per curarsi non è conveniente solo a lei. Anche Luke infatti ha i suoi motivi per decidere di sposare la ragazza.

I due però sul finale del film sono finalmente pronti a dichiararsi amore reciproco in una scena struggente in cui vediamo lei, che è riuscita a ottenere il suo primo contratto discografico, mentre promette di aspettare lui, che sta per essere portato in una prigione militare dove dovrà restare per 6 mesi.

Altre curiosità sul film: dalla colonna sonora al significato del titolo

A proposito di militari, sembra proprio che Purple Hearts se da un lato ha conquistato il pubblico di "civili" dall'altro pare non abbia convinto proprio i militari, che non si sono sentiti rappresentati in questo racconto romanzato di quella che è la vita reale dentro e fuori la caserma per loro.

Per quanto riguarda la colonna sonora, questa è stata curata interamente dalla stessa Sofia Carson, che è anche cantante e ha già dato prova delle sue doti grazie alla Disney, dove la ragazza ha trovato il suo debutto. La canzone usata in diverse scene molto significative del film e che viene ripresa anche nel finale si intitola Come Back Home e a cantarla è appunto la stessa Sofia.

Il titolo del libro e di conseguenza del film rimanda al "cuore viola", decorazione delle forze armate statunitensi che viene assegnata ai feriti di guerra o ai caduti.