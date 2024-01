Freddo in casa, ecco 3 rimedi a basso costo contro gli spifferi dalle finestre

Con una ditta specializzata, il problema si risolve subito. Ma non sempre si ha il budget necessario. Ecco i rimedi economici contro gli spifferi dalle finestre.

Anche nelle case coibentate al meglio può darsi il caso che ci sia una finestra o un’apertura non isolata correttamente.

Magari si tratta della botola della soffitta oppure di una finestra che ora avrebbe bisogno di una ristrutturazione.

Ecco allora quali sono i migliori rimedi contro gli spifferi delle finestre.

Come eliminare gli spifferi alle finestre: 3 rimedi

Chiaramente con un intervento da parte di una ditta specializzata, il problema si risolve in men che non si dica. Ma quanto viene a costare?

Nell’attesa di fare qualche preventivo e di trovare il budget necessario per procedere con i lavori, ecco qualche soluzione “casalinga” per porre rimedio agli spifferi provenienti dalle finestre.

Profilo adesivo

Il primo rimedio efficace e super economico da provare subito è quello di applicare dei profili adesivi alle finestre o anche a quelle dei balconi o alla porta d'ingresso.

Si tratta di un rotolo di bordino in gomma piuma, con un lato adesivo che consente di incollarlo sulla superficie.

Quest’ultima deve essere ben pulita e asciutta, prima di applicare il profilo adesivo. Si ricopre tutto il bordo e poi si taglia con delle forbici, la misura desiderata.

Il bordino è disponibile in diversi spessori e colori, quindi è possibile scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Si trova in vendita nei negozi di ferramenta, d’importazione cinese e online.

Guarnizioni

Se la finestra da cui provengono gli spifferi ha la guarnizione usurata, allora è il momento di cambiarla. Spesso è questa la causa alla base del problema. In altri casi invece, come ad esempio quello di una finestra che non si chiude correttamente perché deformata, allora il bordino adesivo rappresenta la soluzione migliore.

Attenzione anche al cassonetto della tapparella, se presente. Infatti spesso gli spifferi entrano da lì e non direttamente dall’infisso. Bisogna dunque ispezionare il cassonetto e tappare le varie fessure con silicone oppure dei pannelli isolanti da applicare però all’esterno.

Para-spifferi fai da te

Se il problema non proviene dalla parte superiore o dai lati bensì dalla parte inferiore della finestra, allora la soluzione fai da te che maggiormente si presta a risolvere il problema è quella del para-spifferi da posizionare sul davanzale.

Si realizza con materiale che è già presente in casa. Infatti, è sufficiente un paio di collant in nylon (magari già smagliati, da tagliare al di sotto del cavallo, così da avere l’intera parte della “gamba” da poter riempire.

A tale scopo si può utilizzare del cotone, della lana, degli avanzi di spugna, insomma qualsiasi materiale “morbido” che serva per comporre il salsicciotto.

A questo punto, si ricopre con della stoffa colorata da cucire su misura o anche con una vecchia federa ad esempio, da arrotolare su se stessa.

Come isolare dal freddo le finestre

Senza dubbio, uno dei rimedi che spopola maggiormente, per isolare i vetri delle finestre da freddo è quello che prevede di utilizzare un film adesivo da applicare sulla loro superficie.

In questo modo, si crea maggiore spessore e il materiale isolante è di aiuto nell’impedire al freddo di entrare e al caldo di uscire.

Tra l’altro questo genere di rivestimento blocca anche il passaggio dei raggi ultravioletti, senza nulla togliere alla visibilità verso l’esterno né alla luminosità all’interno dell’abitazione.

Insomma, una soluzione da valutare sicuramente, anche grazie a questi consigli per capire perché la pellicola isolante per vetri conviene assolutamente.

C’è un altro modo molto efficace per isolare le finestre e, in via generale, tutte le aperture della casa, ed è rappresentato dalle tende termiche. Tra l’altro sono anche apprezzabili da un punto di vista estetico, quindi conviene provarle.

Scopri tutte le soluzioni, stanza per stanza, per isolare le pareti di casa con il fai da te.

Quando si tratta di rafforzare l’isolamento degli infissi, come abbiamo avuto modo di illustrare, molto dipende dal materiale in cui sono realizzati.

Pvc e alluminio di solito non presentano questi problemi, al massimo si rafforza la guarnizione. Anche una porta blindata nuovissima può presentare l'inconveniente degli spifferi, soprattutto nella parte inferiore, quella sul pavimento. Anche in questo caso, un bordino isolante o un para-spifferi rappresentano una soluzione rapida ed economica.

Le vecchie finestre in legno invece sono le più difficili da gestire. Il legno si consuma, si “asciuga” e si deforma e la chiusura degli infissi non è mai ottimale.

Spesso a stipiti di questo genere si associano vetri sottili e non con camera d’aria che aiuta nell’isolamento dal freddo.

La soluzione più immediata è rappresentata dall’applicazione di tende termiche che coprano completamente le aperture. Il budget necessario non è elevato ma, se si ha bisogno di una soluzione estremamente economica, allora l’unica resta quella del bordino adesivo e magari della pellicola isolante da applicare sui vetri.