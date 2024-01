Ecco chi è il marito di Rose Villain: lavoro, carriera e canzoni di Sixpm

Rose Villain è senza dubbio uno dei talenti della musica più apprezzati degli ultimi anni: sembra infatti che la rapper abbia conquistato le classifiche, e non solo!

Rose Villain conquista anche diversi trend di TikTok, con alcuni dei suoi ultimi brani diventati virali negli ultimi tempi. Non tutti sanno però che la cantante in gara al Festival di Sanremo 2014 con il brano Click Boom è sposata.

Il marito è uno dei producer più famosi della scena musicale italiana: ecco tutte le informazioni e alcune curiosità su Sixpm.

Chi è il marito di Rose Villain: tutto sul produttore Sixpm

Gli appassionati di musica conosceranno sicuramente il marito di Rose Villain.

La cantante è convolata a nozze il 23 maggio 2022 con Andrea Ferrara, in arte Sixpm. Si tratta di uno dei producer più importanti della scena musicale. Andrea Ferrara è infatti il produttore, oltre che della moglie, anche di molti famosi artisti italiani: Jovanotti, Elisa, Emis Killa, Gue e molti altri.

In un’intervista recente, Rose Villain, ironizzava proprio su questo aspetto: lo avrebbe sposato “Così mi produce le canzoni gratis!”. I due hanno solo un anno di differenza: Andrea è nato nel 1988, mentre Rose Villain nel 1989.

Sono una coppia molto affiatata, come ha affermato la cantante stessa, in una recente intervista.

Carriera e vita privata di Sixpm

Andrea Ferrara nasce a Napoli nel 1988. Sin da ragazzo si avvicina al mondo della musica: impara presto a suonare la chitarra e il basso. A 14 anni già compone e suona, ma frequenta anche corsi di chitarra dove vince un premio.

Ancora giovanissimo si esibisce con Elio e le Storie Tese a Milano, in una discoteca. Dopo questa esperienza fonda con Pietro Miano il team di produzione 2nd Roof. Andrea Ferrara ha solo 17 anni.

Nel 2015 si trasferisce a New York, e qui incontra Rose Villain, sua futura moglie: dopo essere diventato il suo produttore, infatti, tra i due scocca la scintilla.

La coppia si è sposata nel 2022 a Brooklyn, con una celebrazione in grande stile: celebri pizzerie napoletane, aperitivi a Soho e oltre 120 invitati arrivati dall'Italia. Rose aveva scelto Ultralight beam di Kanye West, come canzone per arrivare all'altare prima di dire il fatidico sì.

I due adesso vivono stabilmente a New York.

Della loro storia d'amore però non si sa molto altro: sono due ragazzi riservati, che hanno sempre diviso la vita professionale da quella sentimentale.

Canzoni famose prodotte da Sixpm

Ci sono alcune canzoni molto famose prodotte da Andrea Ferrara: questo mostra come il produttore sia un talento emergente molto interessante.

Infatti è producer di Guè, con cui ha prodotto alcune canzoni famose (in alcune compare anche Rose Villain):

• 2018 - 2% feat. Frah Quintale

• 2020 - Chico feat. Rose Villain & Luchè

• 2021 - Veleno

• 2021 - Senza sogni feat. Elisa

• 2021 - Lunedì blu feat. Salmo

Di Salmo ha curato la produzione di Don Medellin, famosa canzone del 2016 in cui compare anche Rose Villain. Nel 2015 ha curato alcune canzoni di Benji e Fede, e nel 2022 ha curato la produzione di I Love you Baby e Sensibile all'estate di Jovanotti.

Ha prodotto anche alcune canzoni per Elisa, Ernia e Luna piena per Orietta Berti.