Dopo una serie di puntate dedicate alle audizioni e ai Bootcamp, finalmente arrivano le tanto attese Live di X Factor 2022. In totale potremo assistere a sette puntate che potremo seguire in diretta, fino all’attesissima finale che decreterà il vincitore di questa edizione.

La prima puntata Live del 27 ottobre 2022 vedrà scontrarsi sul palco di X Factor i cantanti scelti dai quattro giudici: la squadra di Fedez comprende Gli Omini, Dada’ e Linda, quella di Ambra Angiolini propone invece Matteo Siffredi, i Tropea e Lucrezia, Dargen D’Amico ha scelto i Disco Club Paradiso, Beatrice Quinta e Matteo Orsi e infine c’è Rkomi con Iako, Joèlle e i Santi Francesi.

Vediamo in particolare chi sono questi ultimi, i Santi Francesi.

Santi Francesi: chi sono, età e partecipazione a X Factor

Partiamo innanzitutto dalla vita privata dei cantanti che fanno parte del duo Santi Francesi: Alessandro De Santis ha 23 anni e ricopre il ruolo di solista, chitarra e ukulele, mentre Mario Francese ha 24 anni e si occupa di cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico.

Entrambi sono cresciuti a Ivrea, in Piemonte, si sono conosciuti nel 2015 e da sette anni ormai continua la loro collaborazione. Riguardo alla loro vita sentimentale, invece, non sappiamo nulla, però è possibile seguirli sui social media per conoscerli meglio, ad esempio sul loro profilo instagram che conta più di 45 mila followers.

Per quanto riguarda il loro debutto a X Factor 2022, infine, i Santi Francesi hanno portato prima di tutto Non è così male alle audizioni, guadagnandosi subito 4 sì dai giudici, poi hanno cantato una cover di Un ragazzo di strada ai Bootcamp e infine la cover Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti.

La carriera di Santi Francesi, dalle canzoni ad Amici 17

Come abbiamo detto, il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese ha iniziato la propria collaborazione nel 2015, ma in realtà all’inizio c’era anche un terzo membro, Davide Buono, e il loro gruppo era chiamato The Jab. Il loro primo singolo si chiama Regina e con questo vincono il LigaRockParkContest nel 2016.

Il gruppo, però, è noto anche per aver partecipato alla diciassettesima edizione di Amici, nel 2017 appunto, dove sono stati molto apprezzati anche se ciò non è bastato, infatti è stato Irama a conquistarsi la vittoria quell’anno. Successivamente pubblicano brani quali Lei, Vaniglia e Costenzo e nel 2019 esce il loro primo album, Tutti Manifesti.

Nel 2020, però, Davide Buono abbandona il gruppo e da questo momento inizia l’era dei Santi Francesi, che continuano la loro scalata verso il successo riuscendo anche a portare la propria canzone Giovani Favolosi all’interno della terza stagione di Summertime nel 2022.

