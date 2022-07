Scappo da casa è una pellicola del 2019 con Aldo Baglio che, a distanza di qualche anno dall'ultima apparizione in tv, torna in scena senza i suoi compagni, Giacomo e Giovanni, dopo ben 22 anni di carriera.

Il film è stato prodotto da Medusa e presenta un cast noto al grande pubblico, tra i nomi degli attori troviamo, oltre ad Aldo, Angela Finocchiaro, Jacky Ido, Benjamin Stender. Ecco qualche curiosità sulla trama e dove poterlo vedere.

Scappo a casa, tutto su trama e cast

Il film "Scappo a casa" tratta una tematica di quelle che ha sempre diviso il mondo in due fazioni, in particolare l'atteggiamento dell'italiano medio che disprezza tutto quello che non è diverso, quindi fa riferimento a temi come il razzismo.

Michele, il protagonista nonché Aldo Baglio, che di mestiere fa il meccanico, è un uomo considerato da tutti superficiale attaccato alla bella vita che tanto racconta ma che in realtà non ha, ostentando una vita che non esiste. Michele è attaccato al denaro, alle belle donne, al suo look che cura accuratamente tanto da mettere un parrucchino per avere i capelli perfetti. La sua vita deve apparire agli occhi degli altri perfetta, è il classico dongiovanni che vuole ostentare le cose che in realtà non ha come macchine lussuose prese in prestito dall'officina in cui lavora.

L'unica cosa importante per lui è apparire ma per lui il destino ha in serbo una beffa tragi-comica che analizzeremo in seguito. Michele è un assiduo frequentatore dei social network dove in realtà costruisce un immagine di sé del tutto surreale ed inesistente. Per motivi lavorativi andrà a Budapest e verrà privato della sua auto in cui sono tutti i suoi documenti, sarà fermato della polizia ed a causa di alcuni fraintendimenti verrà scambiato per un immigrato e portato in un centro accoglienza, dove si troverà a fare i conti con la sua visione del tutto sbagliata della vita.

Infatti grazie al confronto con gli extra-comunitari capirà di avere avuto sino a quel momento un'idea non giusta, insieme a due di loro ai quali si affezionerà cercherà il modo di rientrare a casa, ma con un bagaglio culturale del tutto differente, questo perché l'esperienza molte volte serve a capire davvero gli altri. La trama presenta dei momenti che fanno ridere ed altri che ci invitano alla riflessione.

Il regista del film è Enrico Lando, produttore di altre pellicole tra cui I soliti idioti di Pio ed Amedeo.

Dove vedere il film completo in streaming e in tv

Complessivamente, la pellicola non è stata un successo, anzi la critica ha parlato di un vero e proprio flop. Ha incassato infatti soltanto un milione di euro al botteghino.

Per vederlo nella sua versione completa in streaming si può accedere a Mediaset Infinity gratuitamente e se abbonati ad alcune piattaforme tra cui Disney+, Netflix ed Infinity+.