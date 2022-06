Chi ama sfruttare i propri giorni di vacanza all’insegna del relax, non ha alcun dubbio sulla meta dove trascorrerà il tempo libero: una fantastica Spa, magari super attrezzata con piscina, sauna e area massaggi e posizionata il più lontano possibile dalla frenesia cittadina e dal tipico caos quotidiano.

Di strutture belle e ben organizzate ne esistono davvero tante, ma sia in Italia che nel mondo alcune si distinguono rispetto ad altre non solo per la loro bellezza, ma anche per i numerosi comfort in grado di offrire ai propri ospiti.

Se stai già sognando la tua prossima vacanza-benessere, ecco le migliori spa in Italia e nel mondo che dovrai assolutamente tenere in considerazione! Iniziamo subito con quello che la nostra bella Italia ci mette a disposizione: soluzioni ideali per chi ha giusto un paio di giorni di ferie e non ha magari il tempo di prendere un aereo.

Kristiania Pure Nature Hotel & Spa in Trentino Alto Adige

Nel cuore della Val di Pejo ecco un luogo semplicemente da sogno, alla sorgente di una fonte alpina: Kristiania Pure Nature Hotel & Spa, che mette a disposizione dei clienti tutto quello che può essere loro utile per rigenerarsi e prendersi cura del proprio benessere. Tra massaggi e trattamenti di bellezza, sauna, bagno turco, solarium con lampada inclusa, idromassaggio caldo, palestra attrezzata e piscina al chiuso, non manca proprio nulla per far riposare cuore e mente!

Blu Suite Resort & Spa in Emilia Romagna

A Igea Marina, in Emilia Romagna, si trova Blu Suite Resort & Spa, il luogo ideale dove ritrovare se stessi e ripristinare un equilibrio corpo-mente. In 350 mq di eleganza, è possibile effettuare trattamenti ayurvedici tradizionali e usufruire di bagno turco, biosauna, docce con cromo-aromaterapia e idromassaggio. In più, è prevista una zona relax dove poter gustare tisane, frutta e qualche dessert immersi in un’atmosfera super coinvolgente.

Etruria Resort & Natural Spa in Toscana

L’Etruria Resort & Natural Spa nasce a Montepulciano dalla ristrutturazione di una dimora dell’Ottocento, il che le ha permesso di mantenere quell’aria artistica, naturale e storica che tanto la caratterizza. Il centro benessere interno vanta personale qualificato e trattamenti di bellezza in linea con la disposizione di regimi alimentari personalizzati. Sono previsti, inoltre, percorsi di cromoterapia e talassoterapia per ripristinare l’equilibrio psicofisico.

Baden Baden - Relais & Beauty Farm in Abruzzo

Dagli spazi perfettamente organizzati e in armonia tra loro, il Baden Baden di Montesilvano è stato progettato sulla scia dei tradizionali bagni romani e costruito utilizzando soluzioni all’avanguardia. Occupa ben 600 mq, che contengono anche 4 vasche separate tra loro da un sentiero Kneipp e una piscina con sali del Mar Morto, tra i quali si aggirano membri di uno staff professionale e qualificato.

Tangerine Spa - Ambasciatori Place Hotel nel Lazio

Nel Lazio, precisamente a Fiuggi, all’interno dell’Ambasciatori Place Hotel, si trova la Tangerine Spa, tra le migliori strutture di tutto il pianeta. Ciò che si può trovare al suo interno è semplicemente magnifico: percorso idroterapico in piscina riscaldata, biosauna, frigidarium, 3 vasche idromassaggio esterne, per non parlare del circuito degli ambienti caldo/freddi munito di un bagno di vapore realizzato con oli essenziali super aromatizzati! La ciliegina sulla torta consiste in una nuovissima vasca di sospensione, totalmente ricoperta da mosaici, dove è possibile immergersi in una soluzione di acqua e sali di Epson per una sensazione di relax puro e indimenticabile.

Grand Hotel Kalidria in Puglia

Per chi ama la Puglia sarà interessante sapere che nella provincia di Taranto si trova il Grand Hotel Kalidria, un resort immerso in una riserva biogenetica dal design decisamente contemporaneo, strutturato in 110 camere e suite con vista su laghetti e pinete. All’esterno si può percorrere un sentiero che conduce a una lunga spiaggia, altrimenti ci si può rilassare all’interno del centro benessere costituito da solarium, area fitness e sala medica. Si tratta di una Thalasso Spa, che utilizza l’acqua del mare per riempire la piscina riscaldata a 34°. Inoltre, è possibile usufruire di sauna finlandese, vasche per idro-cromoterapia e varie sale dove assaporare una buona tisana.

Proseguiamo, adesso, con 8 Spa sparse nel resto del mondo, ideali per chi ama viaggiare e ha intere settimane da dedicare alla cura del proprio corpo e della propria mente!

Mandarin Oriental Hotel negli Stati Uniti

A Las Vegas, Stati Uniti, la spa del Mandarin Oriental Hotel è talmente prestigiosa da aver ricevuto il premio Forbes Five-Star. Consiste in un santuario tanto elegante quanto accogliente sviluppato su due piani e contenente al suo interno una piscina, uno studio yoga, un centro fitness e un giardino privato. Eccellente per ritrovare se stessi!

Liquid Room in Germania

Anche la Liquid Room di Berlino merita di essere inserita tra le migliori strutture in grado di regalare relax e benessere. Consiste in una piscina d’acqua salata e calda all’aperto, dove immergersi ascoltando musica rilassante. Spesso al suo interno vengono organizzati concerti di musica live e, a quanto pare, è molto amato dai nudisti.

Green T. House in Cina

Le ore di volo e il costo del biglietto aereo verranno immediatamente ricompensati dal soggiorno nella Green T. House di Pechino, una struttura multifunzionale dall’aspetto tipicamente orientale che ospita una bellissima spa con un percorso benessere della durata di circa 4 ore super rigenerante.

Grand Wailea Resort Hotel & Spa alle Hawaii

Se hai deciso di fare una vacanza alle Hawaii il consiglio è di fare un salto alla Spa Grande del Grand Wailea Hotel, una carrellata di trattamenti corpo e circuiti idroterapetici dalla sensazionale efficacia! Il resort, poi, è contraddistinto da altre attività molto interessanti come campi da tennis, grotte semisommerse, 9 piscine, ascensori ad acqua e cascate a non finire!

Quadome Spa in Austria

Tra le strutture più moderne rientrano le terme del Quadome Spa, in Austria, dall’architettura molto affascinante. Si possono facilmente raggiungere dall’Italia, dato che si trovano nel Tirolo Austriaco, per usufruire di piscine riscaldate, saune e grotte di ghiaccio!

Spa del Four Seasons Hotel George V in Francia

Il Four Seasons Hotel George V di Parigi offre ai suoi ospiti un soggiorno a dir poco indimenticabile: l’arredamento classico, ispirato alle antiche terme romane, fa da scenario a saune, vasche idromassaggio e piscina al coperto appositamente realizzate per garantire il massimo comfort!

La Mamounia in Marocco

In quanto a efficienza, la Mamounia a Marrakech, in Marocco, è davvero insuperabile! Ristrutturata nel 2009, la spa è elegante, raffinata e decorata con intarsi e mosaici molto sfarzosi e prestigiosi. All’interno si trovano hammam e piscine tipicamente orientali, dove è possibile ricevere trattamenti unici a base di ingredienti naturali coltivati e reperiti dai giardini locali.

Caldea Spa in Andorra

Ed ecco il centro benessere migliore del mondo: Caldea Spa, nel Principato di Andorra, dall’architettura unica e dai servizi semplicemente eccelsi. Le vasche sono realizzate a forma di coppa di champagne e ognuna gode di un getto d’acqua diverso, il bagno sirocco e il bagno polare sono imbattibili e in estate è possibile usufruire di vasche esterne con vista sui Pirenei. Assolutamente da provare!