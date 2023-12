Netflix, Cortellesi e Preziosi in un film leggero da non perdere: trama e cast

La commedia è senz’altro il genere prediletto in Italia e Netflix ha aggiunto al suo catalogo un film che ne rispetta tutti canoni. Non solo per farci ridere e divertire, ma anche per riflettere su alcuni temi non proprio leggeri.

È il caso di un film che vede tra i protagonisti Alessandro Preziosi e Paola Cortellesi, non certo nuova all’argomento del film, specialmente ora che ha riempito le sale dei cinema con il suo C’è ancora domani, che esplora i temi del patriarcato e del femminismo.

E in un certo senso, anche il film ora presente nel catalogo Netflix, esplora le differenze, le lotte e le incomprensioni tra uomo e donna. Lo fa, di certo, con molta leggerezza, proponendo ben 4 diversi scenari che accenderanno il conflitto tra due o più personaggi.

Insomma, non parliamo di un film complesso o che si prende sul serio. D’altra parte, il ricco cast e il ritmo incalzante determinato dall’intrecciarsi delle 4 storie lo rendono un ottimo prodotto da gustare da soli o in compagnia.

Ma vediamo, allora, di cosa si tratta e quali sono le tematiche che affronta.

Su Netflix c’è un film con Preziosi e Cortellesi sull’eterna incomprensione tra uomini e donne

Un film leggero, ma gradevole. È così che buona parte del pubblico ha recensito questa commedia che mette assieme riflessioni sulla parità dei sessi, ma mostra anche molto bene le – giuste – differenze tra donne e uomini.

Parliamo di Maschi contro Femmine, la commedia diretta da Fausto Brizzi e co-sceneggiata da Marco Martani che ha esordito nei nostri cinema a ottobre del 2010 e che, ora, è disponibile nel catalogo Netflix.

A febbraio 2011 è anche uscito uno spin-off, Femmine contro maschi che si sviluppa attorno ai personaggi secondari del primo.

La coppia Preziosi-Cortellesi è da menzionare. I due offrono una prova attoriale davvero degna di nota, ma non è da sottovalutare tutto il resto del cast. Oltre ai due famosi attori, altri volti noti aggiungono dettagli alla storia. Ma di questo parliamo a breve.

Di cosa parla Maschi contro femmine e chi sono i protagonisti di questa storia?

Maschi contro femmine: la trama

Alessandro Preziosi e Paola Cortellesi sono solo due dei protagonisti di questa intricata storia.

Il regista, infatti, ha deciso di sviluppare la trama su 4 diverse situazioni che coinvolgono relazioni diverse.

La prima è quella che riguarda Walter Bertocchi ed Eva, capitano della squadra di pallavolo che l’uomo allena. Walter, però, non aveva mai tradito la moglie e i sensi di colpa finiscono per schiacciarlo. Ma cosa succede se confessi alla tua amante di non voler più continuare la relazione? Probabilmente… potrebbe avere la grande idea di informare della cosa tua moglie.

Mentre Walter è alle prese con i suoi problemi, Diego e Chiara fanno la loro conoscenza, notando sin da subito le differenze dell’uno e dell’altra. Il primo, infatti, è un vero playboy, nonché maschilista che nulla sembra avere in comune con Chiara, femminista e attivista convinta. Eppure, siamo proprio sicuri che non ci sia niente che li accomuni? E se addirittura scattasse la scintilla tra i due?

La terza coppia di personaggi, in realtà, è un trio. Anzi, potremmo definirlo proprio un triangolo amoroso. Parliamo di Andrea e Marta, coinquilini, nonché migliori amici, che si invaghiscono della stessa ragazza, Francesca. Per lei dovranno affrontare diverse sfide, lottando tra loro. Tuttavia, l’amicizia spesso ha la meglio su una semplice cotta.

Infine, il film esplora la situazione in cui finisce per trovarsi Nicoletta che sorprende il marito con una giovane ragazza. L’esperienza la porta a sentirsi sempre meno attraente e la porta a valutare l’idea di rivolgersi alla chirurgia plastica. Ma è davvero il modo migliore per riprendere in mano la sua vita?

Preziosi, Cortellesi e non solo: il cast di Maschi contro Femmine

Il film, ora disponibile su Netflix, ci presenta una coppia Preziosi-Cortellesi davvero esplosiva. Il primo interpreta il playboy Diego, mentre Paola Cortellesi, come è facile immaginare, veste i panni di Chiara.

Ma non si tratta degli unici due volti più che noti al pubblico italiano. Basti pensare che a interpretare Walter c’è Fabio De Luigi, in coppia con Giorgia Würth, conduttrice ed ex modella italiana, nel ruolo di Eva.

A interpretare Andrea c’è, invece, Nicolas Vaporidis che si trova a lottare contro Chiara Francini, nei panni di Marta.

L’ultima coppia, invece, vede protagonisti Carla Signoris, nel ruolo di Nicoletta, e Francesco Pannofino che interpreta suo marito Vittorio.

Non solo, perché oltre ai protagonisti, diversi sono i personaggi interpretati da attori ormai noti alla maggior parte degli italiani. Nonostante il poco tempo sullo schermo, nel film ci sono anche Claudio Bisio, Luciana Littizzetto e Nancy Brilli.

Dove e quando vedere Maschi contro Femmine

Maschi contro femmine è disponibile su Netflix. Come definito sulla piattaforma, il film esplora:

Dalle coppie sposate a coinquilini dai rapporti platonici fino a collaudati rivali dalla chimica romantica, la battaglia infinita tra i sessi si fa personale.

Leggi anche: Non solo "C'è ancora domani", ecco 7 film di Paola Cortellesi da non perdere su Netflix