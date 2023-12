Paola Cortellesi era molto famosa già prima di girare il suo film di successo "C'è ancora domani" e alcuni dei suoi lavori più apprezzati sono disponibili sulla piattaforma Netflix. I titoli sono ben 7 e sono anche molto popolari, scopriamo insieme tutti i dettagli su queste pellicole.

Non solo "Cè ancora domani", ecco 7 film di Paola Cortellesi da non perdere su Netflix

Il primo film da menzionare è uno dei primi a cui ha preso parte l'attrice romana. Il titolo è Tu la conosci Claudia? (2004), diretto da Massimo Venier. In questa produzione, la Cortellesi ha recitato insieme al trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo nei panni di Claudia, la protagonista femminile del film che è sposata con Giovanni. Questo non è il primo film in cui Paola Cortellesi recita insieme al trio milanese, infatti ha preso parte anche al più noto Chiedimi se sono felice, che però non è su Netflix.

Maschi contro Femmine (2010), Un boss in salotto (2014)

Andando sempre in ordine cronologico, su Netflix è disponibile anche Maschi contro Femmine (2010). In questa pellicola, Paola Cortellesi veste i panni di Chiara, un'infermiera femminista ed ambientalista che ha un rapporto conflittuale con il suo vicino di casa, Diego (interpretato da Alessandro Preziosi), che è il suo opposto: maschilista e playboy incallito.

Il terzo film da menzionare è Un boss in salotto (2014), una commedia all'italiana molto divertente diretta da Luca Miniero, in cui la Cortellesi interpreta Carmela Cimmaruta una donna del Sud Italia che si trasferisce a Bolzano e cambia il suo nome in Cristina D'Avola. Lei e il marito conducono una vita apparentemente serena e perfetta, ma la loro esistenza viene sconvolta dall'arrivo in casa del fratello di Carmela/Cristina: Ciro Cimmaruta (interpretato da Rocco Papaleo), accusato di essere un boss della Camorra.

Qualcosa di nuovo (2016), La befana vien di notte (2018)

Il quarto film su Netflix in cui è presente Paola Cortellesi è Qualcosa di nuovo (2016), diretto da Cristina Comencini. In questa pellicola la Cortellesi interpreta Lucia, una donna che dopo il divorzio ha deciso di chiudere con il genere maschile. La sua migliore amica, Maria (interpretata da Micaela Ramazzotti) invece, è l'opposto. La vita di entrambe le donne cambia radicalmente quando conoscono Luca (Eduardo Valdarnini), un ragazzo molto più giovane di loro.

La befana vien di notte (2018) è tra i film più popolari di Paola Cortellesi ed è disponibile su Netflix. Paola, omonimo personaggio interpretato dalla Cortellesi, di giorno è una maestra, mentre di notte è la leggendaria Befana. Un sera viene rapita da un uomo: Mr. Johnny (interpretato da Stefano Fresi), che l'accusa di avergli rovinato l'infanzia.

Ma cosa ci dice il cervello (2019), Figli (2020)

Il sesto film della Cortellesi disponibile su Netflix è Ma cosa ci dice il cervello (2019). In questa pellicola, Paola Cortellesi è Giovanna Salvatori, un'impiegata presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ma nasconde un grande segreto: è un'agente operativo dei servizi segreti. Un incontro con i suoi vecchi amici del liceo sarà decisivo per dare una svolta alla vita di tutti e risolvere alcuni problemi sia personali che professionali.

L'ultimo film della Cortellesi su Netflix, in ordine cronologico, è Figli (2020). I due protagonisti sono Sara (Paola Cortellesi) e Nicola (Valerio Mastrandrea). Questa commedia affronta le difficoltà di una famiglia nel gestire dei figli e le problematiche di coppia.

Leggi anche: Chi è Paola Cortellesi: tutto sulla talentuosa attrice, registra e comica italiana