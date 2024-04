Tony Effe, il significato di Courchevel nella canzone Miu Miu

Tony Effe ha sfornato la nuova hit estiva "Miu Miu", ma ci sono alcune parole non chiare a tutti come Courchevel: ecco il significato.

“Miu Miu, Courchevel / Tony, comprami la borsa / Portami a ballare con te / Estate a Saint-Tropez / Voglio andare su uno yacht” . Questo motivetto è entrato nella testa di tutti e, si può affermare, che Tony Effe ha sfornato la nuova hit estiva. Miu Miu, sesto brano nel nuovo album "Icon", la ascolteremo sicuramente tutta l'estate ma ci sono alcune parole non chiare a tutti.

Il significato di "Courchevel" in Miu Miu

Mentre il nome "Miu Miu" evoca l'eleganza della moda e "Saint-Tropez" richiama immagini di lussuose vacanze balneari, c'è un'altra destinazione meno conosciuta ma altrettanto affascinante: Courchevel. Sebbene alcuni possano confondere il suo nome con un marchio di alta moda o persino associarlo a Coco Chanel, Courchevel è in realtà una rinomata stazione sciistica situata nelle Alpi francesi.

Frequentata da celebrità e personaggi di spicco, Courchevel è rinomata non solo per le sue piste, ma anche per i suoi sontuosi alberghi, ristoranti gourmet e vivace vita notturna. È un paradiso invernale dove la neve e il divertimento si fondono in un'esperienza indimenticabile.

La ragazza nella canzone sogna di essere portata in inverno a Courchevel, immaginando giorni trascorsi sugli sci e serate incantevoli. Ma Courchevel non è l'unica meta dei suoi sogni: per l'estate sogna Saint-Tropez che offre il calore del sole e la serenità del mare. Questa dualità tra l'inverno alpino e l'estate sulla riviera crea un mix irresistibile di avventure e relax.

Il testo di Miu Miu

Miu Miu, Courchevel

Tony, comprami la borsa

Portami a ballare con te

Estate a Saint-Tropez

Voglio andare su uno yacht

E fumare prima di farlo a tre



Prendo una bitch, diventa principessa

Le ho messo un culo nuovo, le ho comprato una sesta

Se non ti piace Louis V, andiamo da Chanel

Se ti piace Parigi, ti porto alla torre Eiffel

Ehi, ho un occhio chiuso e l'altro aperto

Mi sento come Guè Pequeno

Prendi l'anello più bello della boutique

Il vestito è Balenciaga, ti porto in un posto chic

Arriva Tony, inizia il party

Volano schiaffi e reggiseni da ogni parte

Con una sola botta faccio due gemelli

Il maschio lo chiamo "Gucci", la femmina "Fendi"

Diventa rossa, la chiamo "Bambola"

Ferrari rosso, lo facciamo in macchina

Mi piaci così come sei fatta, naturale, ma rifatta



Miu Miu, Courchevel

Tony, comprami la borsa

Portami a ballare con te

Estate a Saint-Tropez

Voglio andare su uno yacht

E fumare prima di farlo a tre



Ho un viaggio per L.A., LV la duffle bag

Addosso ho Audemars Piguet, in borsa un altro Patek

Vuole la bella vita, ma non l'avrà con me

Sognando una bella villa, la voglio a Bel Air (Sì, sì)

Quando mi sposerò, daranno i pezzi

Al posto dei confetti, più soldi e meno affetti

Copro la mia puttana di gioielli

Ma non sei la mia tipa, quindi niente anelli

Ehi, queste bitch mi annoiano

Compro una Ferrari gialla, come Totti gol

Voglio essere un bravo padre come Ventola

Ma ho scordato mezzo chilo nella pentola



Miu Miu, Courchevel

Tony, comprami la borsa

Portami a ballare con te

Estate a Saint-Tropez

Voglio andare su uno yacht

E fumare prima di farlo a tre