5 trucchi per far sembrare una stanza più grande: consigli e novità di interior design

Il primo passo è senza dubbio fare ordine. E poi giocare con i colori. Ma ci sono altri 5 trucchi per far sembrare più grande una stanza

Quante volte, spostando semplicemente un divano o un tavolo, abbiamo avuto l’impressione di un ambiente più arioso e ordinato?

Ebbene, esistono davvero dei trucchi per far sembrare una stanza più grande.

Il primo passo è senza dubbio fare ordine. Giocattoli sul pavimento, oggetti inutili sui pensili, vestiti accumulati sulle sedie. Eliminare il superfluo è di grande aiuto nel rendere più bello e accogliente il luogo in cui viviamo.

E poi il consiglio è di adottare questi suggerimenti.

Come fare apparire una stanza più grande

Rubiamo qualche trucco agli esperti di interior design, che sanno come valorizzare ogni singola stanza della casa, dal colore da scegliere per le pareti al gioco di specchi per rendere più accogliente anche il bagno più piccolo.

Scopri cos'è il design e cosa sapere.

1. Una corretta illuminazione

Forse non tutti sanno che il classico lampadario centrale non valorizza a pieno lo spazio circostante. Questo perché illumina il cuore della stanza, lasciando invece più in penombra le pareti e gli angoli. Ebbene, per far apparire la stanza più grande è preferibile scegliere dei punti luce laterali, come delle applique al muro ad esempio oppure delle piantane.

2. Il gioco di specchi

Soprattutto se la stanza è piccola, uno specchio non dovrebbe mai mancare. Non ha importanza se sia a parete o sistemato con una base, in un angolo della camera. Anche la forma non è determinante, si sceglie in base allo stile di arredamento. Ma lo specchio riflette la luce e dona immediatamente la sensazione di una stanza più grande.

3. Tappeti

L’uso sapiente dei tappeti può cambiare completamente l’aspetto di tutta una casa. Ebbene sì, gli esperti del settore li utilizzano per far sembrare una stanza più grande, dal momento che -come affermano- il tappeto “moltiplica” i metri quadri.

L’ideale è che non si discostino molto dal colore del pavimento ma, soprattutto se l’ambiente è buio (si pensi a un corridoio) allora un colore acceso dà subito l’impressione di un luogo più arioso.

4. Tende

Ebbene, spesso quando si entra in una nuova casa, sono tra gli ultimi dettagli a cui si pensa, proprio come altri elementi di arredo, dai tappeti ai lampadari. Le tende giocano però un ruolo fondamentale nel rendere più grande una stanza, perché danno continuità alle pareti (nascondendo il contrasto degli infissi.

A tale scopo però, la tenda deve essere a parete, molto leggera e di colore chiaro, preferibilmente il più in alto possibile, così da sbilanciare lo sguardo verso l’alto.

Scopri quando conviene installare le tende termiche.

5. Pavimento

Chi sta ristrutturando casa, magari un monolocale o un bilocale, può trovare utile sapere che i pavimenti senza fughe, come quelli in resina ad esempio o “gommati” garantiscono continuità e pertanto estendono la superficie in ogni direzione.

Quale colore fa sembrare una stanza più grande

Che si tratti di una ristrutturazione in corso o di un buon proposito per la prossima bella stagione, tinteggiare le pareti del colore giusto permette senza dubbio di ottimizzare l’estetica della stanza e, a parità di arredi, farla sembrare più ampia e luminosa.

Il colore delle pareti infatti è determinante, da questo punto di vista.

Più l’ambiente è piccolo e più i toni del colore alle pareti devono essere neutri. Questo non significa per forza di cose monocromia. Infatti, il segreto per rendere più ampia una stanza è quello di giocare con la stessa palette di colori.

Dal bianco al beige oppure al grigio chiaro, si può comunque aggiungere un tocco di colore purché sia in colori pastello.

Se invece la stanza è poco luminosa, ad esempio lunga e stretta con una sola finestra sul fondo, allora è preferibile optare per giochi di colore sulle pareti tra il giallo e l’arancione, da abbinare agli specchi per aumentare la luminosità.

Come fare per ingrandire una stanza: consigli generali

Al di là dei trucchi presentati, che aiutano a giocare molto con luci, colori e complementi di arredo, ci sono delle regole generali che andrebbero seguite, per far sembrare tutta la casa più armoniosa, in ordine e soprattutto spaziosa.

Ecco l’elenco per allargare la casa:

• minimalismo . Pochi mobili e ben posizionati: ad esempio, oggetti come sedie o tavolini, centrati alla parete, danno l’impressione che sia più grande

• luce naturale. Va sfruttata al massimo, evitando quindi tonalità scure o tende pesanti proprio per evitare che assorbano la luce del sole

• effetti ottici. Un arco nel corridoio ad esempio dona maggiore profondità allo spazio. Il tavolino di vetro “scompare” alla vista e non appesantisce l’ambiente, così come i mobili sospesi mantengono “vuoto” il pavimento.

Anche la carta da parati gioca un ruolo importante: grazie a fotomurali e stickers alle porte è possibile riprodurre strade di città o colline o scalinate verso il mare che contribuiscono a far sembrare una stanza più grande. Un vero must, tra le novità di interior design 2024.