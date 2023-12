Il freddo pungente è arrivato puntale e con esso la necessità di riscaldare i nostri appartamenti con un occhio attento al risparmio.

Se non vuoi accendere spesso il riscaldamento perché temi bollette troppo alte allora è opportuno sapere che sono soluzioni che ti permettono di riscaldare casa risparmiando.

Si tratta delle nuove tende termiche, che insieme ai nuovi pannelli ad infrarossi radianti, sono moderni sistemi di riscaldamento tra i più convenienti in commercio.

Ma come funzionano e sono davvero così convenienti?

Scopriamolo insieme.

Riscaldamento, conviene installare le tende termiche? Ecco cosa sono e come funzionano

Hai il timore di accendere il tuo vecchio impianto di riscaldamento a gas? Non puoi installare in casa sistemi dotati di canna fumaria come le moderne stufe a pellet?

Nessun problema perché in circolazione ci sono dei moderni sistemi di riscaldamento: stiamo parlando delle tende termiche, con design molto particolari.

Queste possono essere da interno o da esterno: quelle da esterno hanno una struttura in alluminio, riempita con una speciale schiuma che consente di isolare le stanze dove vengono installate riducendo la trasmissione dei rumori tra interno ed esterno.

Tale imbottitura prevede uno strato di cotone e poliestere, e poi un secondo strato di cotone, flanella o altri tessuti.

Lo strato esterno invece è solitamente realizzato in vinile.

Quelle interne invece sono delle vere e proprie tende in grado di proteggere sia dal freddo che dal caldo realizzate in poliestere che funge da scudo contro le variazioni di temperatura.

E’ molto indicata soprattutto in caso di vecchie finestre, poco isolate o vetri singoli

In commercio si trovano sia a rullo, facile da abbassare e alzare, grazie ad una piccola corda ma anche elettriche, che funzionano grazie ad un interruttore.

Sono molto convenienti perché permettono di abbattere i costi di combustibili ed energia. Nei periodi freddi riesce a filtrare i raggi del sole impendendo alla casa di raffreddarsi velocemente evitando gli sbalzi termici mentre in estate impedisce ai raggi solari di penetrare riscaldando troppo casa.

In realtà l’unico svantaggio rilevabile dall’utilizzo delle tende termiche sta nel fatto che si tratti di soluzioni precostruite raramente adattabili alle proprie esigenze.

Ecco che allora che tali soluzioni non si adattano perfettamente ai propri ambienti.

Meglio allora prima di procedere all’acquisto dotarsi di metro per prendere le misure e di valutare i vari tessuti.

Tende termiche da interno, ecco quali sono

Prima ancora di procedere con l’acquisto è importante conoscere le diverse tipologie di tende termiche in commercio.

Nel dettaglio esistono:

• tende oscuranti : progettate per garantire copertura dalla luce solare;

• tenda termica per porta : create per garantire una funziona isolante montabili all’interno ma anche per la facciata esterna della porta;

• tende termiche trasparenti da interno e fodere termiche.

Le fodere termiche sono dispositivi applicabili direttamente sulle tende attraverso delle fasce in velcro che aggiungono alle normali tende di casa uno strato isolante dal calore e dal freddo.

Oltre alle tende termiche da interno esistono anche quelle da esterno che possono essere posizionate nelle terrazze, nei gazebi, nelle verande, nei padiglioni ma anche nelle zone relax in giardino e all’esterno delle vetrate di un immobile.

Queste per la loro esposizione agli agenti esterni devono essere create con particolari tessuti idrorepellenti e con l’acciaio inox antiruggine.

Quanto costano e dove si acquistano

Come molti prodotti in commercio, anche per le tendo termiche è possibile acquistarle in negozi fisici specializzati oppure negli shop online.

Molto spesso è possibile trovarli presso negozi specializzati nella vendita di prodotti per la casa ma anche presso i rivenditori di forniture per finestre e tendaggi.

Il prezzo è molto variabile e dipende dal tipo di tessuto usato ma anche dalle dimensioni della tenda.

Una tenda termica di altezza sui 250 cm, il prezzo potrà variare dai 15 ai 160 euro.